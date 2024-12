Saaba accueille un nouveau Marché de la Terre : une célébration de la biodiversité et du terroir burkinabé

Le 14 décembre 2024, à l’occasion du Terra Madre Day, le mouvement Slow Food inaugure le Marché de la Terre « Maan Teng raaga » à Saaba, au Burkina Faso. Une initiative pour promouvoir l’agroécologie locale et préserver la richesse culinaire et agricole du pays.

Au cœur de la région centrale du Burkina Faso, dans la province du Kadiogo, la ville de Saaba s’apprête à vivre un moment fort pour les amoureux du bien-manger. Ce 14 décembre 2024 marquera l’inauguration du Marché de la Terre « Maan Teng raaga », une initiative portée par le Réseau Slow Food Burkina et l’Association des Jeunes Éleveurs et Agriculteurs de Koala (AJEAK).

Un mouvement engagé pour le « bien manger »

Créé en 1986, le mouvement Slow Food défend une alimentation « bonne, propre et équitable » à travers le monde. En privilégiant les produits locaux et les traditions culturelles, il combat la standardisation du goût et la dégradation des écosystèmes agricoles.

L’ouverture du Marché de la Terre de Saaba enrichit le réseau de marchés locaux en Afrique et devient le deuxième au Burkina Faso, après celui de Yako.

Un marché pour la Terre et ses gardiens

Cette inauguration coïncide avec le Terra Madre Day, une journée mondiale créée par Slow Food en 2009 pour célébrer la Terre Mère. Plus qu’un simple lieu de commerce, le Marché de la Terre de Saaba crée des liens directs entre producteurs et consommateurs. Jean Marie Koalga, Conseiller International de Slow Food pour l’Afrique occidentale, en souligne l’importance : « La décision d’achat est un acte politique. Les Marchés de la Terre offrent une alternative concrète pour répondre à des enjeux cruciaux comme la crise climatique ou la disparition de la biodiversité. Ils montrent qu’une autre manière de consommer et de vendre est possible. »

Un festin de saveurs locales

Quinze communautés de petits producteurs locaux se réunissent pour proposer les trésors du terroir burkinabé. Dans leurs étals, on trouve toute la richesse des jardins agroécologiques : l’oseille et le gombo côtoient le boulvanka et les tomates, tandis que le chou, l’amarante et les oignons rivalisent de fraîcheur avec le piment et le kenebdo. Les produits transformés naturellement font la fierté des artisans : le soumbala, condiment fermenté traditionnel, accompagne le beurre de karité, pendant que le koura koura (délicieux snack d’arachide) et l’huile d’arachide attirent les gourmands.

Les visiteurs peuvent aussi découvrir les plats qui font la renommée de la cuisine burkinabé : le babenda et ses feuilles vertes mijotées, le riz parfumé au soumbala, le gaonré qui sublime le mil fermenté, sans oublier le zamné et le kalyanga, véritables ambassadeurs des traditions culinaires locales.

Face aux défis climatiques et agricoles actuels, le Marché de la Terre de Saaba apporte un nouveau souffle à l’économie locale et à la biodiversité alimentaire. Il montre l’engagement des producteurs et des citoyens burkinabés qui préservent leurs traditions tout en adoptant des pratiques agricoles durables.

Venir à Saaba, c’est participer à une aventure à la fois culinaire et engagée. C’est poser un geste concret pour un futur plus respectueux de la Terre et de ses richesses.