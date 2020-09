Rwanda : une amende de 10 dollars pour le non-respect du port de masque

Les autorités de la capitale rwandaise, Kigali, ont annoncé que des personnes seraient condamnées à une amende de 10 dollars, pour le non-respect du port du masque facial en public. La même amende sera également infligée pour avoir enfreint la règle de la distanciation sociale de 2 mètres (6 pieds) en public ou pour avoir ignoré le couvre-feu nocturne.

La pandémie de Covid-19 a obligé la population terrestre à changer ses habitudes. Depuis plusieurs mois, des mesures ont été prises par tous les gouvernements des différents pays à travers le monde, pour freiner la propagation de cette maladie virale. C’est dans ce registre que les autorités de la capitale rwandaise, Kigali, ont annoncé que toute personne, qui ne respectera pas le port du masque facial en public ou qui ne le portera pas correctement, sera sanctionnée d’une amende de 10 dollars. La même amende sera également infligée pour avoir enfreint la règle de la distanciation sociale de 2 mètres ou pour avoir ignoré le couvre-feu nocturne.

Les organisateurs de fêtes et autres rassemblements illégaux pourraient être condamnés à une amende de 200 dollars, et ceux qui assistent à 25 dollars. Ces dernières mesures, qui consistent à freiner la propagation du Coronavirus, ont suscité de nombreuses réactions sur Twitter. « Je me demande si de lourdes sanctions effrayeront le virus ou ruineront [financièrement] les gens en plus », a tweeté une personne.

Le Rwanda a, à ce jour, signalé 4 200 cas de Covid-19 et 17 décès. Le pays dirigé par Paul Kagamé a été salué pour son efficacité dans la lutte contre la maladie et est le seul pays d’Afrique subsaharienne dont les résidents sont autorisés à entrer dans la zone Schengen. Le Rwanda a été le premier pays d’Afrique subsaharienne à imposer une fermeture totale de ses frontières, après avoir confirmé ses premiers cas.