Rwanda : soutien aux habitants de Rubavu touchés par les bombardements de la RDC

Le gouvernement s’est engagé à offrir des réparations aux habitants du district de Rubavu pour les dommages causés par les récents bombardements intenses en provenance de la République Démocratique du Congo, a déclaré Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais.

Ce bombardement a eu lieu lundi 27 janvier alors que les combattants du M23 se rapprochaient de la ville de Goma qui était aux mains des FARDC et de sa coalition qui comprenait également les génocidaires FDLR et d’autres milices ainsi que la force de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). La coalition a bombardé le territoire rwandais, notamment à l’intérieur et autour de la ville frontalière de Rubavu.

« Le gouvernement couvrira 100 pour cent des dégâts »

Les attaques transfrontalières ciblées ont dégradé des maisons, des écoles et des commerces à Rubavu, en particulier dans certaines parties de la ville et dans le secteur de Cyanzarwe. Même si une évaluation globale des dégâts est toujours en cours, le gouvernement a déjà promis son plein soutien aux communautés touchées.

« Le gouvernement couvrira 100 pour cent des dégâts », a déclaré Mukuralinda. Cet engagement fait suite à des interventions précédentes et en cours visant à soutenir les victimes des bombardements, qui ont tragiquement coûté la vie à 16 personnes et en ont blessé 177 autres.

Attaque à proximité de la frontière avec la ville de Goma

« L’évaluation est en cours, mais nous répondons activement aux besoins des victimes. Cela comprend la fourniture d’un logement temporaire [le loyer] aux familles dont les maisons ont été détruites, le soutien aux cérémonies d’enterrement et l’offre d’un soutien en cas de deuil aux familles des défunts », a expliqué Mukuralinda. Les chiffres préliminaires du district de Rubavu indiquent qu’environ 231 maisons ont été endommagées par les bombes et les balles, dont 10 ont été gravement touchées.

Sept écoles, dont cinq écoles publiques, ont également été frappées. L’attaque transfrontalière de l’armée de la RDC à Rubavu, selon le maire Proper Mulindwa, a particulièrement touché les zones géographiquement situées à proximité de la frontière avec la ville de Goma où même des dégâts mineurs comme des portes cassées et des fenêtres brisées ont été généralisées en raison des tirs d’armes légères.

Des dégâts évalués à 257 millions de francs rwandais

« Le bombardement a été intense », a raconté Mulindwa. « Sans la solide défense de notre pays, la dévastation aurait été bien plus grande. De nombreux obus ont été neutralisés avant de pouvoir causer davantage de dégâts ». Il a noté que des zones comme la cellule de Mbugangari dans le secteur de Gisenyi ont subi des dégâts importants, de nombreux bâtiments ayant été touchés par des obus.

Les premières données de l’évaluation en cours estiment les dégâts à 257 millions de Frw, hors perte de bétail tué par balle. « Nous ne pouvons pas dormir et rester dans une maison aussi endommagée », a déclaré au New Times Maria Iradukunda, l’une des habitantes frontalières dont les maisons ont été touchées par des bombes ou des roquettes à Mbugangari, le lendemain de la tragédie.

« Tout a disparu, à l’exception de quelques objets que nous avons réussi à sortir, y compris des chaises. Je n’ai pas d’autre endroit où loger ni les ressources nécessaires pour le rénover », a poursuivi cette habitante du Rwanda.