Après le Rwanda, la RDC durement endeuillée par des inondations

Deux pays africains ont subi l’impact dévastateur des inondations. Il s’agit du Rwanda et de la République Démocratique du Congo. Dans le premier, on parle de 131 morts, tandis que dans le second, il est question de 205 décès.

Deux voisins en Afrique Centrale, loin d’être des amis, qui viennent de subir le même sort. Ils ont tous deux été frappés par de terribles inondations. Dans l’Est de la République Démocratique du Congo, le bilan des inondations suivies d’éboulements est passé de 176 à 205 morts, ce dimanche 7 mai 2023. Un nouveau décompte qui a été fait trois jours après la catastrophe naturelle.

205 morts en RDC

Les localités de Bushushu, Nyamukubi, situées dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, ont le plus fait les frais de cette catastrophe. Selon Thomas Bakenga, administrateur du territoire de Kalehe, qui s’est confié à Anadolu, 205 morts ont été comptabilisés à ce jour. « Mais le nombre de disparus reste important, soit plus de 100 personnes qui manquent à l’appel après ce drame », a-t-il déclaré.

Le responsable a rassuré que « les blessés ont été évacués dans des hôpitaux », non sans alerter que « les besoins sont énormes ». D’ailleurs, il a indiqué que sa juridiction a été « réduite en zone sinistrée ». L’ampleur du désastre a poussé les autorités congolaises à enterrer les victimes dans des fosses communes. Notamment dans la localité de Bushushu. Il n’y a pas que la République Démocratique du Congo qui a fait les frais d’une pluviométrie meurtrière.

131 morts au Rwanda

En effet, le voisin rwandais n’a pas fini de pleurer ses morts, suite à de très graves inondations. Celles-ci ont touché l’Ouest et le Nord du pays. Des averses et des éboulements de terrain ont surpris, dans leur sommeil, les habitants de ces zones montagneuses. Le bilan est lourd puisqu’il est fait état de 131 morts. Par ailleurs, toujours au Rwanda, 94 blessés ont été enregistrés tandis que plus de 5 000 maisons ont été endommagées.

Notons que le Rwanda et la RDC sont deux voisins qui se regardent en chiens de faïence. En cause, l’Est de la République Démocratique du Congo, en proie à des violences. Et Kinshasa ne cesse d’accuser Kigali d’être derrière des attaques souvent ponctuées de tueries de masses. La RDC soutient que le M23, mouvement rebelle actif dans la région, est appuyé par le Rwanda.