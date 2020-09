Rwanda : qui est Lynder Nkuranga, première femme à diriger les services secrets

Lynder Nkuranga est la première femme à devenir directrice du renseignement rwandais. Le Président Paul Kagame l’a nommée, brisant un tabou qui durait depuis des années. Les dirigeants des services nationaux de renseignement et de sécurité ont en effet toujours été occupés par les militaires (ainsi que les postes de commandement de l’armée et de la police). Lynder Nkuranga remplace le colonel Anaclet Kalibata.

Âgée de 40 ans, Lynder Nkuranga est titulaire d’une maîtrise en études sur la paix et les conflits et a également suivi un cours à l’école de police de Musanze. Elle sert dans la police nationale du Rwanda depuis plus de dix ans. Sa carrière a été brillante et très rapide jusqu’à présent.

Avant de rejoindre les services secrets, elle a été commissaire à la coopération et au protocole et était la seule femme dans la structure de commandement de la police. Elle est la deuxième femme à s’élever aussi haut dans les rangs des forces de l’ordre. La première a été Mary Gahonzire, venue diriger la police, mais d’abord pendant longtemps sous-commissaire générale, commissaire générale par intérim en 2009, puis comme commissaire de prison, en 2010.

Parmi les autres femmes occupant des postes de haut niveau dans la police, on peut citer Teddy Ruyenzi, qui a servi comme commandant d’un contingent de maintien de la paix de 160 femmes entièrement basé au Soudan du Sud, jusqu’en 2019. Elle est désormais commissaire adjointe à la circulation et à la sécurité routière.

Le lieutenant-colonel à la retraite Rose Kabuye, qui a été le premier maire de la ville de Kigali après le génocide, reste la femme la mieux classée à servir dans l’armée rwandaise. Elle a également été membre du Parlement et a été chef du protocole au cabinet du Président jusqu’en 2010, avant de se tourner vers le secteur privé.

En nommant Mme Nkuranga, le Président Kagame confirme sa position de fervent partisan de l’élévation d’un plus grand nombre de femmes à des postes de pouvoir au sein de son gouvernement. Son cabinet est composé de plus de femmes que d’hommes, 14 femmes sur 27, soit 52% de femmes majoritaires.

Le Rwanda occupe également une place de choix au niveau mondial dans le domaine de la diversité des sexes au Parlement, les femmes représentant 62% de la législature nationale.