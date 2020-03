Rwanda : Paul Kagame appelle ses ministres à placer l’intérêt public au centre de leurs actions

Une dizaine de nouveaux ministres ont prêté serment, ce week-end, dans la salle des plénières de l’Assemblée nationale de la République rwandaise. A cette occasion, le Président Paul Kagame les a appelés à plus de responsabilité.

Dans sa communication, le Président rwandais, Paul Kagame, a insisté sur le patriotisme et l’éthique dans l’exercice de leurs prérogatives. « Dans votre serment, vous vous êtes engagés à ne pas utiliser votre pouvoir à votre propre profit ».

« C’est là que les choses tournent mal et que les gens montrent leurs faiblesses. Certains reconnaissent que c’est une erreur tandis que d’autres pensent que c’est une démonstration de force, mais c’est faux », a, selon nos confrères d’igihe.fr, lancé le chef de l’Etat rwandais.

D’après lui, ces nouveaux ministres doivent travailler dur pour pérenniser les progrès enregistrés dans plusieurs secteurs de son pays. « Notre pays continue d’avancer, nous nous trouvons même en train de réaliser plus que ce qui était à la hauteur de nos moyens. Cela signifie que les gens travaillent très dur et utilisent efficacement les ressources disponibles(…) ».

« J’ai vu que tous les dirigeants qui ont prêté serment aujourd’hui sont encore jeunes et la majorité d’entre eux sont des femmes. Utilisez ces forces et travaillez dur, car rien ne sera impossible si nous travaillons ensemble, guidés par les bonnes valeurs, et au profit des Rwandais », a-t-il ajouté.