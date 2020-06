Rwanda-Maroc : vers une coopération judiciaire

Les députés rwandais ont voté, ce 24 juin, pour l’approbation de deux lois sur l’entraide judiciaire en matière pénale et la ratification du traité d’extradition entre le Rwanda et le royaume du Maroc. Cette avancée marque un nouveau tournant dans la ratification de l’accord de coopération bilatérale signé au mois de mars dernier entre les deux pays.

Selon Solina Nyirahabimana, ministre rwandaise de la Justice, citée par les médias locaux, cet accord va contribuer au suivi des suspects du génocide et autres fugitifs rwandais qui pourraient courir au Maroc. Elle ajoute qu’il vise également à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays : « Les suspects du Rwanda seront extradés du Maroc avec facilité et vice-versa. Cela vient améliorer notre coopération bilatérale ».

The plenary sitting of the Chamber of Deputies votes the law approving the ratification of the extradition treaty between the Republic of Rwanda and the Kingdom of Morocco, done in Rabat, on 19 march 2019. pic.twitter.com/oL3S3hcbZF

— Chamber of Deputies | Rwanda (@RwandaCDeputies) June 24, 2020