Au Rwanda, l’Eglise catholique a présenté ses excuses pour le rôle de quelques-uns de ses membres dans le génocide de 1994 contre les Tutsis qui avait fait plus d’un million de morts. C’est dans un communiqué signé par neuf évêques rwandais représentant tous les diocèses que les demandes d’excuse ont été formulées. Le communiqué a été lu dans toutes les églises du pays ce dimanche.

Dans le communiqué, l’église catholique rwandaise reconnaît ouvertement la responsabilité de ses membres dans cette tragédie. « Bien que l’église n’ait envoyé personne pour faire du mal, les prêtres catholiques en particulier demandent pardon pour certains membres de l’église, des prêtres et des simples citoyens qui ont consacré leurs vies à servir DIEU et pour les chrétiens en général qui ont joué un rôle dans le génocide de 1994 contre les Tutsis ».

« Nous demandons pardon pour tous les chrétiens »

Dans le communiqué, les neuf évêques soulignent que les chrétiens ont causé une grande douleur à l’humanité. Ils en appellent à des prières pour que DIEU change les cœurs, les aide à se repentir et à se réconcilier avec les survivants et à ouvrir leurs cœurs pour dire la vérité afin d’être pardonnés.

« Nous demandons pardon et nous demandons pardon pour tous les chrétiens en raison d’un nombre de crimes commis, nous sommes attristés par le fait que certains de nos fidèles ont ignoré le serment qu’ils avaient fait à DIEU à travers le baptême et ont ignoré les commandements de DIEU », précisent les évêques dans leur communiqué.

Ils ajoutent : « nous demandons pardon pour tous les péchés de haine et les divisions que nous avions créées dans notre pays en détestant nos compatriotes à cause de leur appartenance ethnique. Nous demandons pardon de ne pas avoir montré très souvent que nous sommes une famille et d’encourager les gens à se tourner vers leurs collègues pour les tuer, les piller et les déshumaniser ».

« Nous sommes contre la haine, nous sommes contre le génocide »

Philippe Rukamba, évêque du diocèse de Butare, a reconnu ce dimanche que le communiqué a été conjointement signé pour montrer que la position de l’église est que le génocide a été organisé par le gouvernement de l’époque et perpétré par quelques Rwandais. Philippe Rukamba rejette en revanche toute idée que l’église ait organisé cette tragédie.

