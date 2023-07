Rwanda : vers le déploiement de nouvelles troupes au Mozambique

Le Rwanda s’apprête à déployer d’autres militaires dans la province de Cabo Delgado, dans le Nord du Mozambique. Le chef d’état-major des Forces rwandaises de défense (RDF), le lieutenant-général Mubarakh Muganga, a fait cette annonce, samedi 15 juillet.

Après le succès du déploiement de ses forces armées dans la province de Cabo Delgado, dans le Nord du Mozambique, Kigali s’apprête à déployer d’autres effectifs dans ce pays en proie au djihadisme. Samedi, le chef d’état-major des Forces de défense rwandaises (RDF), le lieutenant-général Mubarakh Muganga, a fait une mise au point avec les troupes qui seront déployées dans ce pays d’Afrique Australe.

Au cours de cet échange, le chef de l’armée rwandaise a rappelé aux troupes que « l’engagement et la discipline sont la clé du succès » de leurs opérations qui pointent à l’horizon. « La mission est toujours la même : maintenir l’autorité de l’État mozambicain en menant des opérations de combat et de sécurité, ainsi que la stabilisation et la réforme du secteur de la sécurité », a déclaré l’armée dans un communique.

Influence politique de Kigali

Sur le plan diplomatique, le déploiement d’une nouvelle troupe interviendra dans un contexte marqué par le renforcement de l’influence politique du Rwanda en Afrique, en général, au Mozambique en particulier. Depuis juillet 2021, 3 000 soldats et policiers rwandais ont été déployés dans le Nord du Mozambique pour appuyer l’armée locale dans la lutte contre les rebelles affiliés à l’État islamique. Deux ans plus tard, une légère amélioration de la situation sécuritaire a été notée dans cette région. Ce qui justifie d’ailleurs ce renfort. Ce n’est pas seulement au Mozambique que les troupes rwandaises interviennent militairement.

En effet, toujours sur le continent, plus 2 100 soldats rwandais ont été déployés en Centrafrique pour appuyer l’armée. 1 200 autres ont été déployés comme Casques bleus, dans le cadre d’un accord bilatéral de soutien et de formation des forces centrafricaines. S’agissant du Mozambique, ce déploiement intervient après un important remaniement au sein de l’armée rwandaise. Avec à la clé, la nomination du général-major Alex Kagame, fils du Président Paul Kagame, comme commandant des forces rwandaises déployées au Mozambique pour lutter contre le terrorisme.