Le Rwanda conteste la décision de la justice britannique sur les demandeurs d’asile

Le gouvernement du Rwanda a contesté une décision de la Cour d’appel britannique. Celle-ci stipule que le projet du gouvernement britannique de relocaliser les demandeurs d’asile au Rwanda était illégal.

La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a exprimé sa déception face à la décision de la justice britannique concernant la coopération entre le Royaume-Uni et Kigali en matière de migration et de développement économique. Les juges de la Cour d’appel britannique ont déclaré « illégal » le projet du gouvernement britannique de relocaliser les demandeurs d’asile au Rwanda.

Selon la Cour, « le Rwanda n’est pas un pays sûr pour les demandeurs d’asile ». Elle exprime sa crainte par le fait qu’il « existe un risque que les migrants soient renvoyés dans leur pays d’origine pendant l’examen de leur demande ». Toutefois, la justice britannique a laissé une brèche à Kigali « s’il rectifie les défaillances dans son processus d’asile ».

Le Rwanda hausse le ton

En réaction, Kigali conteste cette décision. « Bien qu’il s’agisse, en fin de compte, d’une décision du système judiciaire britannique, nous contestons la décision selon laquelle le Rwanda n’est pas un pays sûr pour les demandeurs d’asile et les réfugiés », lit-on dans le communiqué du gouvernement rwandais. Pour la porte-parole de Kigali, « le Rwanda est l’un des pays les plus sûrs au monde ». Elle ajoute que le pays a été « reconnus par le HCR et d’autres institutions internationales pour notre traitement exemplaire des réfugiés ».

Le Rwanda a exprimé par ailleurs sa détermination à poursuivre ce partenariat. « Nous avons construit un environnement sûr, sécurisé et digne, dans lequel les migrants et les réfugiés ont les mêmes droits et opportunités que les Rwandais. Toutes les personnes relocalisées ici, dans le cadre de ce partenariat, en bénéficieront », poursuit-elle.

En 2022, le Royaume-Unis et le Rwanda ont signé un accord pour renvoyer au pays des mille collines certains demandeurs d’asile. Après la signature de cet accord, plusieurs activistes des droits de l’Homme ont dénoncé le caractère inhumain de cette coopération qui, selon eux, enfreint la convention des Nations Unies sur les réfugiés.