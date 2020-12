Rugby : tournée européenne pour les Springboks en 2021

L’Afrique du Sud et l’Angleterre s’affrontent, pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde de rugby 2019, lors d’un match à Twickenham le 20 novembre 2021, dans le cadre de la tournée européenne de trois matchs des Springboks.

L’annonce de la rencontre est la deuxième confirmation de la tournée européenne de trois matchs des Springboks, en novembre 2021, après l’annonce de la semaine dernière du test contre l’Écosse, une semaine plus tôt, le 13 novembre, à Édimbourg.

Le match à Twickenham suscitera de bons souvenirs pour les fans des Springboks, avec la superbe victoire des Sud-Africains contre l’Angleterre (32-12), au stade international de Yokohama au Japon, qui leur a permis de remporter leur troisième couronne en RWC.

C’est également le premier voyage des Springboks à Twickenham depuis 2018, lorsque l’Angleterre a devancé de peu les Boks par 12-11. Avant cette rencontre remplie de suspense, les Springboks avaient battu l’Angleterre 2-1 dans une série entrante à domicile, la première fois que le coach Rassie Erasmus prenait en charge les Springboks à domicile.

Bien que la tournée européenne soit prévue dans presque un an, Rassie Erasmus souligne l’anticipation croissante des deux pays pour le choc à Twickenham, où les Boks ont battu l’Angleterre pour la dernière fois en 2014. « Tout match entre l’Angleterre et les Springboks est toujours spécial », estime Erasmus, sélectionneur des Springboks.

« L’Angleterre est une nation de rugby incroyablement fière et Eddie Jones a un entraîneur astucieux qui travaillera sans aucun doute sur un plan pour déjouer les Springboks pour notre match revanche à Twickenham. L’histoire et la rivalité entre nos deux pays font toujours une grande rencontre et nous sommes impatients de jouer les Anglais dans leur forteresse de Twickenham où il faudra une performance spéciale pour les égaler», a-t-il ajouté.

L’entraîneur de l’Angleterre, Eddie Jones, a déclaré: « Ce seront de bons matchs de rugby et des tests difficiles pour nous alors que nous travaillons à nous améliorer en tant qu’équipe. L’Afrique du Sud est championne du monde et nous chercherons à nous comparer à eux. Nous n’avons pas eu la chance de jouer contre des équipes de l’hémisphère sud cette année, ce sera donc une bonne occasion de voir où nous en sommes et, espérons-le, de faire du rugby à nos supporters. »

Le nom du troisième adversaire des Springboks, pour le match d’ouverture de leur tournée européenne le 6 novembre prochain, sera révélé en temps voulu.