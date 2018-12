Rugby : seconde édition du Tournoi Tri-Nations du Maghreb

La pelouse synthétique du stade municipal d’Oujda au Maroc accueillera du 17 au 23 décembre la seconde édition du tournoi tri nations du Maghreb.

Les équipes nationales de rugby du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie s’affronteront du 17 au 23 décembre à Oujda au Maroc durant la seconde édition du tournoi tri-nations du Maghreb. Ce tournoi est organisé à tour de rôle par l’un des pays participants.

Selon le Président de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja, « La première édition à Oran en Algérie en 2016 a été une réussite à mettre au crédit des jeunes dirigeants algériens qui n’ont ménagé aucun effort. Nous espérons que cette édition connaitra le même succès. »

« Ce tournoi est avant tout une opportunité de mieux faire connaitre notre sport dans la région et de le développer au niveau du Maghreb. Les rencontres seront d’ailleurs télévisées, c’est une occasion d’animation et de découverte pour de nombreux téléspectateurs à travers le Maghreb. » poursuit Abdelaziz Bougja.

Après avoir remporté en 2017 la Rugby Africa Silver Cup organisée à Casablanca, le Maroc rejoint en 2018 la Rugby Africa Gold Cup pour tenter de décrocher une qualification à la Coupe du Monde de Rugby de 2019 au Japon. La sélection marocaine y retrouvera d’ailleurs la Tunisie mais aussi la Namibie, le Kenya, l’Ouganda et le Zimbabwe. « Le niveau en Gold Cup est autrement plus élevé c’est certain, mais la Tunisie évoluant déjà dans cette division et l’Algérie avec son équipe prometteuse composée de nombreux joueurs évoluant en France, promettent de beaux matches à Oujda. Ce tournoi est une bonne opportunité pour nos équipes de s’évaluer pour la saison à venir. » commente Tahar Boujouala le Président de la fédération royale marocaine de rugby.

Et d’ajouter : « Accueillir le tri-nations du Maghreb à Oujda c’est à la fois une forme de décentralisation pour apporter du rugby de haut niveau en dehors des grands centres urbains du Maroc et une forme de reconnaissance envers cette ville qui a beaucoup fait pour le développement du rugby marocain ».

« En Tunisie, nous prenons ce tournoi très au sérieux et notre équipe se prépare avec pour objectif de remporter le tournoi. L’an dernier nous avons terminé deuxième, cette année c’est la première place qui est visée pour la Tunisie. La sélection sera composée de 14 joueurs évoluant en France et de 10 joueurs locaux. » affirme le Président de la fédération tunisienne de rugby Aref Belkhiria.

Le Président de la fédération algérienne de rugby, Sofian Ben Hassan, quant à lui, concède que « notre tâche ressemble un peu à une mission impossible car les deux autres équipes évoluent en première division africaine alors que nous n’accédons qu’à la deuxième division, mais notre but reste de gagner à Oujda. Nous partons avec pratiquement la même sélection que celle qui a remporté la finale de la Rugby Africa Bronze Cup en Zambie le mois dernier, avec quelques nouveaux éléments dont un joueur local très prometteur. »

Rugby Afrique soutient ce tournoi via la désignation et la formation d’arbitres internationaux encadrés par l’ancien international français Salem Attalah. Le Président de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja se rendra sur place pour encourager les équipes.

Le programme du tournoi est arrêté comme suit :

17/12/2017 : 14h30 Match 1 = Maroc vs Tunisie

20/12/2017 : – 14h30 Match 2 = Tunisie vs Algérie

23/12/2017 : 14h30 Match 3 = Algérie vs Maroc