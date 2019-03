RT FRANCE diffusé en HD au Maghreb et au Moyen-Orient

Le groupe RT a élargi son partenariat avec Yahlive, une joint-venture entre SES, le leader mondial des opérateurs de satellites, et Yahsat un opérateur satellite émirati, basé à Abou Dhabi. RT France, la chaîne d’informations en langue française du groupe RT, basée à Boulogne-Billancourt, vient compléter le bouquet de chaînes de télévision de Yahlive. RT France sera ainsi disponible en HD pour plus de 10 millions de foyers en Algérie, en Tunisie et au Maroc, pour les trois prochaines années.

« Nous sommes heureux d’être diffusés sur Yahlive et de contribuer à la diversité de leur offre. Cette distribution élargie nous positionne encore davantage comme la chaîne d’information de référence qui offre au public francophone de la région un large éventail d’histoires et des perspectives différentes sur l’actualité. Nos publics en Algérie, au Maroc et en Tunisie, notamment, ont un appétit pour la diversité des sources d’information, et c’est ce que nous voulons leur apporter. » déclare Xenia Fedorova, Présidente de RT France.

Partenaire de longue date de Yahlive, le groupe RT a par ailleurs renouvelé en 2018 son partenariat avec la société de transmission par satellite pour continuer la diffusion de RT International HD et de RT Arabic HD.

A propos de RT France

RT France, lancée en décembre 2017, est la dernière-née des chaînes de télévision d’information internationale du groupe RT, qui propose également des versions en anglais, en arabe et en espagnol. RT France retransmet ses programmes depuis ses studios de Boulogne-Billancourt. La chaîne est disponible sur la Freebox (Canal 359), Fransat (Canal 55) et sur les satellites SES 4, Astra 19.2 et Eutelsat 5WestA. Elle est également présente en ligne à l’adresse rtfrance.tv. RT France porte un regard original et décalé sur l’actualité et traite les informations souvent ignorées par les médias traditionnels.

Les six chaînes d’information du groupe RT touchent sept cents millions de personnes et sont accessibles dans plus de 100 pays sur cinq continents. Résolument modernes, elles offrent à ceux qui ne se satisfont pas d’une information formatée un regard nouveau dans un monde multipolaire. Le groupe RT propose également une chaîne entièrement dédiée aux documentaires, RT DOC, en anglais et en russe ; des sites d’informations en ligne en français, en anglais, en russe, en espagnol, en arabe et en allemand, et une agence de presse vidéo, RUPTLY, dont les productions sont exploitées par de nombreux télé-diffuseurs et plateformes digitales à travers la planète. RT est la première chaîne de télévision d’information internationale sur YouTube, cumulant plus de 7 milliards de vues à ce jour.