Ronaldo, champion de la fraude ?

Le footballeur professionnel pensionnaire de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, en plus d’être un champion du ballon rond, est un fraudeur hors pair. Les détails.

Déjà en 2015, l’association américaine à but non lucratif, Do Something, via un vote, avait élu le Portugais Cristiano Ronaldo comme étant le sportif le plus généreux au monde. Cette année-là, le le mari de Georgina Rodriguez avait fait un don de 150 000 euros au centre de recherche contre le cancer au Portugal.

Deux années après cette grande et importante distinctions, alors qu’il évoluait sous les couleurs du Real Madrid, Cristiano Ronaldo offrait son Ballon d’or 2013 à une vente aux enchères en faveur de l’association Make a Wish, qui vient en aide aux enfants gravement malades. Près de 600 000 euros avaient alors été récoltés de cette opération.

Cristiano Ronaldo n’a pas que des côtés positifs. Il serait même un délinquant avéré, pour ne pas dire un champion de la délinquance. En effet, en janvier 2019, épinglé dans une sombre affaire de fraude fiscale, le Portugais a été condamné d’euros par le tribunal de Madrid à une sanction financière de 3,5 millions.

Toutefois, la générosité du quintuple Ballon d’or n’est plus à démontrer. En effet, Cristiano Ronaldo, qui aime la belle vie et passe de superbes vacances, n’hésite pas à offrir des pourboires de l’ordre de 20 mille euros.