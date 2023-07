A Rome, Kaïs Saïed plaide pour l’annulation de la dette de l’Afrique

Le Président tunisien, Kaïs Saïed, a plaidé pour l’annulation des dettes des pays africains. Il a en outre appelé les grandes puissances à créer un fond international pour soutenir ces pays en voie de développement.

Kaïs Saïed, chef de l’Etat tunisien est actuellement à Rome où il prend part à la « Conférence internationale sur le développement et la migration ». Occasion saisie par le dirigeant pour critiquer la politique de l’Occident vis-à-vis de l’Afrique. En plus d’appeler à l’annulation des dettes des pays africains, M. Saïed a invité les bailleurs de fonds à créer un fonds international pour soutenir ces pays pauvres du continent.

Plaque tournante de la migration clandestine

Evoquant la question de la migration, le Président tunisien a déploré que « nous assistons, depuis quelques années, à des opérations de trafic d’êtres humains et d’organes ». Non sans préciser que « le peuple tunisien est sensible au respect de l’être humain que sont les migrants et les réfugiés, mais il s’oppose à ces organisations criminelles ». Il faut noter que la Tunisie attire l’attention, à l’international, depuis quelque temps.

En effet, ce pays d’Afrique du Nord est devenu une plaque tournante de la migration clandestine. Les candidats à l’émigration clandestine, pour la plupart originaires d’Afrique subsaharienne, passent par la Tunisie pour regagner l’Europe. La proximité de ce pays nord-africain avec l’Italie le place comme zone de transit. Surtout que l’île italienne de Lampedusa est située à quelque 150 kilomètres des rives tunisiennes.

Appel à plus d’assistance pour l’Afrique

C’est dans ce contexte qu’une délégation de l’Union Européenne s’est rendue en Tunisie, il y a quelques jours. Conduite par Ursula von der Layen, présidente de la Commission européenne, la délégation comprenait en outre la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte. L’objectif de leur déplacement : finaliser un accord, conclu début juin, sur la migration.

Lire : Tunisie : sale temps pour les migrants à Sfax

Ce dimanche, prenant la parole, Kaïs Saïd a appelé à plus d’assistance pour l’Afrique pour tenter d’endiguer certains fléaux qui minent le continent. Au rang desquels, la pauvreté. Et pour le dirigeant, « il faut allouer un nouveau fond international financé par les bailleurs de fonds, et s’efforcer d’annuler les dettes qui pèsent sur les pays africains ». Les problèmes en Afrique découlent aussi des conflits avec des guerres un peu partout.

Action collective pour endiguer certains maux

Et selon le chef de l’État tunisien, « les ventes d’armes aux pays africains alimentent les conflits, alors que toutes ces richesses gaspillées en armes pourraient être consacrées à l’élimination de la famine en Afrique ». « D’où vient l’argent pour les armes, alors que l’on n’a pas d’argent pour faire germer l’espoir dans ces pays ? », demande le Président tunisien à l’assemblée. Et de lancer un appel à une action collective pour endiguer certains maux.

« La sécurité ne sera pas instaurée et la stabilité ne sera pas atteinte si nous ne sommes pas capables de déterminer les causes et les racines de l’inégalité et de l’insécurité », indique le chef de l’Etat tunisien. Revenant sur la crise migratoire, il estime que « ces corps que nous voyons sous nos yeux sont le résultat de l’absence de sécurité ».

Lire : Crise migratoire : l’Europe prend le taureau par les cornes