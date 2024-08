Rokia Traoré : une artiste emprisonnée, une cause qui mobilise

L’artiste malienne Rokia Traoré, célèbre pour sa musique et son engagement en faveur des droits humains, fait face à une nouvelle épreuve judiciaire. Son arrestation en Italie, sur la base d’un mandat d’arrêt européen émis par la Belgique, suscite une vague d’indignation et de solidarité internationale. Accusée à tort selon ses soutiens, Rokia Traoré devient le symbole d’une lutte plus vaste pour les droits des femmes et la justice mondiale.

L’artiste malienne Rokia Traoré, figure emblématique de la musique mondiale et défenseure des droits humains, se trouve à nouveau au cœur d’une épreuve judiciaire. Depuis le 21 juin 2024, elle est détenue en Italie suite à un mandat d’arrêt européen émis par la Belgique. Cette arrestation fait suite à une condamnation par défaut à deux ans de prison pour « non-représentation d’enfant », une accusation que l’artiste conteste vivement. La justice belge accuse la chanteuse d’« enlèvement, séquestration et prise d’otage » pour avoir manqué de respecter un jugement accordant la garde de l’enfant à son père, le Belge Jan Goossens.

Un acharnement judiciaire dénoncé

Cette affaire, qui perdure depuis plusieurs années, met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes africaines lorsqu’elles luttent pour leurs droits. Rokia Traoré, qui a toujours défendu des causes justes, se retrouve aujourd’hui victime d’un système judiciaire qu’elle dénonce comme étant injuste et discriminatoire.

Face à cette situation, un mouvement de solidarité s’est rapidement organisé autour de l’artiste. Le Comité Free Rokia Traoré a lancé un appel à une mobilisation urgente, exhortant les tribunaux européens, en particulier les tribunaux belges, à prendre des mesures immédiates pour garantir un procès équitable à Rokia Traoré et mettre fin à cette injustice.

Les demandes du comité incluent la libération immédiate de Rokia Traoré pour qu’elle puisse retrouver ses enfants et reprendre son travail. Ils insistent sur le respect de son droit fondamental à la liberté, à la vie de famille, et à son métier d’artiste. De plus, ils réclament des sanctions à l’encontre des tribunaux belges pour leur mépris des lois internationales et des droits de l’homme. Le comité appelle également à la clôture définitive de cette affaire, en reconnaissant et en respectant les décisions de la justice malienne, qui a accordé la garde complète de l’enfant à Rokia Traoré.

Une pétition de soutien en ligne

Pour soutenir Rokia Traoré, plusieurs actions sont menées. Une pétition en ligne permet de rassembler un maximum de signatures et de montrer l’ampleur de la mobilisation internationale. Une campagne de financement participatif a également été lancée pour couvrir les frais juridiques nécessaires à sa défense. En outre, le comité encourage la diffusion de la lettre de Rokia Traoré à travers les réseaux sociaux pour sensibiliser davantage à sa situation. La pétition et le soutien sont gérés par l’association Des Meres Veilleuses ASBL.

En soutenant Rokia Traoré, c’est la liberté artistique, les droits des femmes et la justice internationale que nous défendons. C’est aussi reconnaître l’importance de l’engagement de cette artiste pour les causes humanitaires.

Pour ceux qui souhaitent agir, il est possible de signer la pétition, de faire un don pour les frais juridiques via le lien suivant : https://gofund.me/1dda5f52, et de diffuser la lettre de Rokia Traoré.

L’appel est lancé : ensemble, faisons entendre notre voix pour la libération de Rokia Traoré !