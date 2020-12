Roi Mohammed VI, digne « héritier » de Kankou Moussa

Kankou Moussa, dont le règne marque l’apogée de l’empire du Mali, fut un grand souverain dont la renommée atteignit, au XIVème siècle, toute l’Afrique, le monde arabo-berbère et même l’Europe. Il était plus riche que les cinq plus grosses fortunes mondiales de Forbes réunies. Aujourd’hui, le roi Mohammed VI du Maroc est la plus grosse fortune du continent, avec 2 milliards de dollars (1 645 milliards FCFA).

L’Afrique compte de nombreux royaumes, et la plupart d’entre eux se trouvent en Afrique de l’Ouest. Qui est le dirigeant traditionnel le plus riche du continent en 2020 ? Au 21ème siècle, les riches rois africains tirent leur richesse des impôts gouvernementaux, des dons communautaires, des entreprises, des héritages et d’autres entreprises. Leur valeur nette est estimée sur la base des actifs détenus après comptabilisation de la dette.

Le Roi Mohammed VI du Maroc, membre de la dynastie alaouite, né le 21 août 1963, est incontestablement le plus riche du continent. Couronné roi en juillet 1999 après le décès de son père, le roi Hassan II. En 2020, le roi Mohammed VI a une valeur nette estimée à 2 milliards de dollars (1 645 milliards FCFA), ce qui en fait le roi le plus riche d’Afrique. Le budget de fonctionnement quotidien de son palais est estimé à 960 000 dollars (517,9 millions FCFA).

Le roi Mohammed VI est un banquier et homme d’affaires prospère au Maroc. La famille royale est l’actionnaire majoritaire de la Société nationale d’investissement (SNI), l’une des plus grandes sociétés holding d’investissement au portefeuille diversifié. Le roi possède également des réserves de phosphate, des terres étendues.

Oba Fredrick Obateru Akinrutan d’Ugbo Land Nigeria, est né en 1950 et est devenu roi en 2009. Avec une fortune estimée à 300 millions de dollars (161,8 milliards FCFA), il est la deuxième royauté africaine la plus riche et la plus riche du Nigeria. Le roi possède Obat Oil, une société pétrolière privée de premier plan au Nigeria. Il possède également un vaste portefeuille de propriétés immobilières résidentielles et commerciales de premier ordre, au Nigeria et à Londres.

Dans ce classement, il devance le Sultan Sa’adu Abubakar III de Sokoto, qui pèse 100 millions de dollars (53,9 milliards FCFA). Le chef traditionnel le plus puissant du nord du Nigeria a servi dans l’armée à partir de 1977 et a pris sa retraite en 2006 en tant que général de brigade. Il est devenu le 20ème sultan de Sokoto en novembre 2006 après la mort du sultan Miccado dans le vol 53 d’ADC Airlines. Sa’adu est le chef traditionnel le plus puissant du nord du Nigeria et le chef nigérian de la religion islamique.

Top 10 des rois africains les plus riches d’Afrique

1er Roi Mohammed VI (Maroc) 2 milliards de dollars (1 645 milliards FCFA)

2ème Oba Fredrick Akinrutan (Nigeria) 300 millions de dollars (161,8 milliards FCFA)

3ème Sultan Sa’adu Abubakar III (Nigeria) 100 millions de dollars (53,9 milliards FCFA)

4ème Roi Mswati III (Eswatini) 50 millions de dollars (26,9 milliards FCFA)

5ème Obi Ugochukwu Achebe (Nigeria) 50 millions de dollars (26,9 milliards FCFA)

6ème Oba Rilwan Akiolu (Nigeria) 40 millions de dollars (21,5 milliards FCFA)

7ème Otumfuo Osei Tutu II (Ghana) 40 millions de dollars (21,5 milliards FCFA)

8ème Togbe Afede XIV (Ghana) 30 millions de dollars (16,1 milliards FCFA)

9ème Osagyefuo Nana (Ghana) 28 millions de dollars (15,1 milliards FCFA)

10ème Roi Goodwill Zwelithini (Afrique du Sud) 19 millions de dollars (10,2 milliards FCFA)