Riyad Mahrez et Taylor Ward se marient…

L’année 2021 débute fort pour le mannequin britannique Taylor Ward. En effet, son compagnon Riyad Mahrez, ailier international algérien évoluant à Manchester City (D1 Angleterre), aurait décidé de convoler en juste noces avec elle l’été prochain, pour le meilleur et pour le pire. Les deux tourtereaux sortent déjà ensemble depuis un bon moment et voudront désormais officialiser leur union.

Après la rupture avec Rita Johal, mannequin et ancienne entrepreneuse britannique originaire de Gravesend au courant 2020, l’attaquant international algérien Riyad Mahrez a trouvé « de nouvelles godasses à ses pieds ». Le capitaine de la sélection nationale d’Algérie, championne d’Afrique en titre, aurait décidé de convoler en juste noces, dès l’été prochain, avec un autre mannequin britannique. Il s’agit de la prunelle de ses yeux, Taylor Ward.

Si Riyad Mahrez n’a pas encore fait une déclaration officielle, les médias britanniques affirment que le Citizen va prochainement passer une bague au doigt de sa petite amie, Taylor Ward. Une nouvelle qui a été accueillie comme un cadeau de fin d’année pour leurs nombreux fans des deux tourtereaux, qui se sont réjouis sur les réseaux sociaux.

Avec ce nouveau mariage, Riyad Mahrez va emboîter les pas à son coéquipier en sélection, Baghdad Bounedjah, qui vient d’officialiser son union, dans la plus grande discrétion, avec la très belle Rania Benaichouche. L’unique buteur de la finale de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, en 2019, en Égypte, contre le Sénégal (1-0), a en effet célébré son mariage avec la Miss Arab World Algérie 2018, au mois de décembre dernier.

Pour tout dire, la relation entre Riyad Mahrez et Taylor Ward n’était pas un long fleuve tranquille. Le mannequin britannique de 22 ans, fille de la star de télé-réalité Dawn Ward, a souvent été victime d’harcèlement de l’ex-femme de son petit ami, Rita Johal. Mais, Riyad Mahrez et Taylor Ward ont toujours fait preuve d’une complicité sans faille. Le Citizen est très proche de la famille Taylor plus que jamais. Il est même invité à des fêtes familiales.