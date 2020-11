Risper Faith montre ses rondeurs après la chirurgie

L’ancienne mondaine kényane Risper Faith est de retour avec un buzz et un tout nouveau corps. Risper a subi une chirurgie de liposuccion pour perdre du poids, à 3 467 euros (environ 2,3 millions FCFA). Elle a partagé des photos post-opératoires sur les réseaux sociaux.

Risper Faith a déclaré qu’elle n’était pas satisfaite de sa prise de poids alarmante après avoir donné naissance à son premier bébé, un garçon. Elle a été obligée d’essayer différentes façons, notamment d’aller au gymnase et de suivre un régime strict, mais rien n’a fonctionné. « J’avais même peur de sortir parce que je me sentais pas belle avec mon gain de poids extrême », dit-elle. « Cela m’a stressé, c’est pourquoi j’ai décidé de trouver une solution définitive ».

« Je faisais une liposuccion parce que j’avais trop de graisse dans des endroits très indésirables après la naissance de mon fils, qui a actuellement deux ans. Je n’ai pas porté de bikini depuis la naissance de mon fils car je n’étais pas sûr d’en porter un. J’étais mal à l’aise. Je ne dis pas que j’étais en surpoids, mais que j’avais besoin de sculpter la silhouette que je voulais avoir. J’avais tellement envie de retrouver mon corps sexy et de trop renforcer mon estime de moi en tant que femme », a-t-elle déclaré.

L’ancienne mondaine Risper Faith est devenue célèbre pour avoir un corps bootylicious qui en a fait l’une des célébrités les plus recherchées d’Afrique de l’Est. Elle a fait la Une du magazine Showbiz avec la forme du sablier de la même manière qu’elle apparaissait dans les clips vidéo.

Plus tard, elle est devenue membre de la distribution dans les journaux de Nairobi, où elle s’est affichée aux côté de son mari Brian, très épanoui. Risper Faith a quitté les tabloïds et s’est concentrée sur sa famille et sur le développement de son entreprise. Elle est maintenant heureuse de sa nouvelle vie.