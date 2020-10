Rick Ross achète 87 acres de terres pour 554 millions

Rick Ross ne rappe pas seulement comme un boss, mais il vit comme tel. Le rappeur américain s’est récemment acheté 87 acres de terres, en Géorgie. La star a déboursé 1 million de dollars (plus de 554 millions FCFA) pour le terrain de Fayetteville, en Géorgie, aux États-Unis.

Le terrain n’est pas loin de son manoir financé à plusieurs millions de dollars. Le hitmaker de Boss s’est rendu sur Instagram pour partager une photo de lui-même et de son agent immobilier, tenant une pancarte « vendue » sur la propriété. Le fier nouveau propriétaire de l’énorme morceau de terre a légendé son message: « La terre promise vient de s’agrandir ».

Les pairs du fondateur de Maybach Music Group dans l’industrie de la musique et ses 11,6 millions de fans sur Instagram, ont inondé sa section de commentaires sur l’application de partage de photos pour le féliciter. « Cela doit être une bénédiction de pouvoir acheter quoi que ce soit dans le monde et de ne jamais avoir à dire non. Bénédictions », a écrit Shaheem Shahan.

« Si Ross ne vous motive pas, je ne sais pas quoi d’autre nous motivera », a commenté Redd Nodredz. « Ce sera Disneyland », dixit Niles Colby. « Tout le monde doit atteindre ce niveau ! C’est là que j’essaie d’en être, en achetant des acres », indique Chris Dreams. « N’arrêtez jamais de rêver, félicitations mon frère », a ajouté Tomcat Black.

Rappelons que le manoir que Ross possède à proximité du terrain qu’il a acheté pour 1 million de dollars (plus de 554 millions FCFA), comprend 109 suites.