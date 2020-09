Revoilà Jackline Mensah, la reine du Tik Tok au Ghana

La jeune sensation ghanéenne Tik Tok, Jackline Mensah, continue de planer sur ses exploits sur l’application de médias sociaux. La reine du Tik Tok, qui rêve de se produire un jour à Hollywood, est apparue sur une plateforme de télévision internationale, Africa Live. Une première grande étape, sur le long et difficile chemin vers la gloire.

Dans sa conversation avec le journaliste de cette chaine, Jackline Mensah a raconté comment elle avait commencé à utiliser Tik Tok et comment cela lui avait ouvert des opportunités. Selon elle, sa première vidéo à être devenue virale sur Tik Tok était une scène émotionnelle dans la populaire série télévisée américaine, Vampire Diaries, qu’elle avait imité.

Après que la vidéo est devenue virale, Jackline Mensah a été encouragée à faire plus de vidéos, qui ont été bien reçues et ont fait d’elle une star sur les réseaux sociaux. Avec plus de 380 000 abonnés sur l’application, les vidéos Tik Tok de la jeune ghanéenne, sont passées d’un passe-temps à un travail, car elle gagne désormais de l’argent, en faisant de la publicité pour des marques sur sa plateforme.

En plus de tous ces avantages monétaires qu’elle obtient, Jackline Mensah, a indiqué que Tik Tok avait contribué à faire d’elle un meilleur acteur et qu’elle souhaitait avoir une carrière réussie qui la mènera à Hollywood.

Cependant, elle a révélé, dans une précédente interview, qu’elle avait découvert Tik Tok en mars 2019 et qu’elle pensait que ce serait une bonne idée de l’essayer. Elle a mentionné qu’en grandissant, de nombreuses personnes trouvaient sa capacité à créer différentes expressions faciales assez remarquable et elle se sentait encouragée à l’idée qu’elle ferait bien avec Tik Tok.