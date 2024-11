Révision de la Constitution en RDC : vers un terrible bras de fer entre Tshisekedi et l’opposition

Les prochains mois et les prochaines semaines s’annoncent rudes en RDC. Tant l’opposition est remontée contre le projet de révision de la Constitution auquel le Président Félix Tshisekedi tient mordicus.

En RDC, la fracture est totale entre le Président Félix Tshisekedi et l’opposition sur la question de la révision de la Constitution. Les deux parties rivalisent d’arguments qui pour soutenir qui pour dénoncer le fait. D’un côté, le chef de l’État et son camp soutiennent la thèse de la nécessité d’une révision de la Constitution. L’opposition, par contre, s’insurge contre le projet, en y voyant une manoeuvre pour permettre à Félix Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Martin Fayulu, comme les autres opposants, propose de faire barrage au chef de l’État. Ce lundi, l’ancien candidat à la présidence de la République a encore donné de la voix pour protester contre cette révision de la Constitution.

« Félix Tshisekedi vient de déclarer la guerre au peuple congolais »

Dans sa communication de ce lundi, le président de l’ECiDé a tenu à répliquer aux propos tenus le weekend dernier par le Président Félix Tshisekedi à Lubumbashi où il s’est rendu. « Félix Tshisekedi vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme à Kisangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu’il ne réussira pas, parce que je vais me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route », a déclaré l’opposant. Martin Fayulu fait preuve d’une assurance à toute épreuve. Aussi, peut-il affirmer : « Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n’est pas Dieu, il n’est pas Alpha et Omega ».

Au sujet de l’affirmation de Félix Tshisekedi dans laquelle il dit que la Constitution congolaise a été rédigée depuis l’étranger et par des étrangers, Martin Fayulu rétorque : « Qu’il sache que la Constitution congolaise et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais et au Congo et non pas par les étrangers. Qu’il sache que lui n’a jamais gagné l’élection. Peuple congolais, Tshisekedi ne peut pas vous faire peur, il va voir ce que le peuple congolais va lui réserver, je suis là et je serai devant vous ».

Fayulu tacle Tshisekedi au sujet de la situation à l’est du pays

Comme beaucoup d’autres Congolais, Martin Fayulu est persuadé que l’urgence en RDC à l’heure où l’on parle, c’est moins la révision de la Constitution que la pacification de l’est du pays. C’est pourquoi l’opposant a lancé à l’attention du chef de l’État : « Qu’il me cite un seul article de la constitution qui l’empêche de récupérer Bunagana et les 120 autres localités occupées aujourd’hui par le M23 ».

Pour Martin Fayulu, au lieu de s’en prendre à l’article 217 de la Constitution prétextant qu’il « consacre la vente de la souveraineté de la RDC à des États africains », Félix Tshisekedi devrait comprendre que cet article vise plutôt à « promouvoir l’unité africaine ». De l’avis de l’opposant, c’est du reste au sein de l’EAC à laquelle le Président Tshisekedi a fait adhérer la RDC que se trouvent des pays parmi lesquels « certains (…) pouvaient prendre certaines portions de notre territoire. Pas la constitution ».

Et Martin Fayulu de conclure : « Félix Tshisekedi a dit que personne ne l’empêchera de changer la constitution. Il me connaît très bien. On verra bien qui gagnera à la fin. Peuple congolais, n’ayez pas peur ».