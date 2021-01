Révélation de secrets : la famille Zuma met en garde Conco

L’ex-fiancée de l’ancien Président sud-africain Jacob Zuma, Nonkanyiso Conco, sera sur la prochaine émission de télé-réalité « Real Housewives of Durban ». En vue de cette émission, l’entourage de Zuma lui a lancé un avertissement ferme de ne pas révéler de secrets de famille.

C’est un avertissement clair de la famille de Jacob Zuma à son ex-fiancée et maman d’un de ses enfants, Nonkanyiso Conco, avant le premier spectacle de « Real Housewives de Durban » dont elle fait partie. Dans une interview dans la presse, le neveu de Zuma, Inkosi Simphiwe Zuma, a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un stratagème pour censurer Nonkanyiso Conco, arguant que la famille ne voulait pas que son nom soit diffusé dans les émissions de télévision.

« Déjà, le nom de Zuma est évoqué presque tous les jours dans les médias. Nous ne voulons pas de drame en tant que famille. Assez c’est assez », a déclaré Inkosi Zuma. Il a dit que Nonkanyiso Conco pouvait parler de n’importe quoi, « mais nous la prévenons de ne pas discréditer le nom de Zuma, sinon elle le regrettera ».

Inkosi Zuma est un chef du clan Nxamalala à Mpendle, près de Pietermaritzburg. Il a toutefois refusé de commenter les mesures qu’ils prendraient si Conco allait à l’encontre de ses mises en garde. « Vous verrez si cela arrive. Nous sommes vraiment fatigués maintenant en tant que famille et nous n’accepterons plus qu’une personne altère notre nom et s’en sorte aussi facilement. Mais je ne dis, en aucun cas, qu’elle le fera ».

Le frère de Zuma, Khanya, a déclaré qu’il n’avait rien à dire sur le nouveau rôle de Conco. « Elle a le droit de faire tout ce qu’elle veut, du moment que cela ne cause pas de douleur aux autres. Tout ce que je dis, c’est qu’elle ne doit pas dire ou faire des choses qui pourraient nuire au nom de la famille Zuma. Ce qui, je pense, a été le ticket qu’elle a choisi pour ce rôle », a-t-il déclaré.

Toutefois, Nonkanyiso Conco a refusé de commenter, mais a exhorté les gens à regarder la première émission, le 29 janvier à 17h00 GMT sur 1 Magic. « Les gens devraient simplement regarder l’émission, c’est tout », a-t-elle indiqué.