Réunion : 50 kg de résine de cannabis dissimulés dans des véhicules neufs en provenance du Maroc

Malick Hamid

Lecture 3 min.
Cannabis
Des feuilles de cannabis

Les autorités réunionnaises ont stoppé une opération de contrebande de grande ampleur en interceptant 50 kilogrammes de résine de cannabis dissimulés dans des voitures neuves arrivant par bateau. Le déchargement au port de Port Est a permis de découvrir la marchandise soigneusement cachée dans plusieurs véhicules, révélant un trafic organisé depuis le Maroc.

Un trafic sophistiqué démantelé

Sur l’île de La Réunion, les autorités ont intercepté une importante cargaison de résine de cannabis, 50 kilogrammes, soigneusement camouflés dans des véhicules neufs arrivés par bateau. La découverte a eu lieu au quai de Port Est, à l’issue de l’arrivée du navire Grand Héro, en provenance directe de Tanger (Maroc). Les voitures, essentiellement des modèles neufs de la marque Dacia, étaient en cours de déchargement lorsque les forces de l’ordre sont intervenues. D’après les témoignages portuaires, environ 10 kg de résine étaient dissimulés dans chaque véhicule, notamment dans les sièges et autres compartiments du véhicule.

LIRE AUSSI
Lire aussi 2
Haschich au cœur du détroit : les routes secrètes du trafic entre le Maroc et l’Europe

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une enquête judiciaire menée depuis plusieurs mois, visant un réseau de trafic international. Les investigations ont permis d’identifier un docker du port local comme « facilitateur », arrivé à La Réunion depuis l’Hexagone avec son épouse le jour de l’opération. Celle-ci est également entendue par les autorités. Au total, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Les forces de l’ordre et les douanes ont saisi non seulement la marchandise, mais ont aussi verrouillé les accès portuaires pour empêcher toute évasion du poids lourd de cette filière.

Une méthode de dissimulation bien rodée

La technique utilisée par les trafiquants démontre un degré élevé d’organisation : des poids conséquents de résine, dissimulés dans des véhicules neufs, débarqués dans un port ultramarin. Les enquêteurs précisent que les opérations portuaires de ce type sont précisément surveillées depuis la métropole. Le navire a quitté le Havre début octobre, fait escale à Tanger au Maroc puis dans les îles Canaries et en Afrique du Sud avant de parvenir à La Réunion le 26 octobre. Cette saisie intervient alors que d’autres trafics similaires avaient déjà été repérés dans la région.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
Un trafic international de cocaïne démantelé entre le Maroc et la France

Par exemple, 8 kg de MDMA avaient été retrouvés sur un paquebot également en escale à Tanger. À La Réunion, la multiplication des saisies interpelle quant à la vulnérabilité des chaînes d’importation et du contrôle portuaire. Les gouvernements locaux et les forces de l’ordre tentent de renforcer les contrôles aux points névralgiques : ports, cargos, importation de véhicules neufs, escales maritimes. Des opérations qui visiblement ne sont pas suffisantes pour décourager les trafiquants.

Avatar photo
Je suis passionné de l’actualité autour des pays d’Afrique du Nord ainsi que leurs relations avec des États de l’Union Européenne.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Détroit de Gibraltar

Tempête sur le détroit de Gibraltar : traversées Tarifa – Tanger annulées, trafic maritime fortement perturbé

Une violente tempête de vent a balayé le détroit de Gibraltar ce mercredi 29 octobre, provoquant d’importantes perturbations du trafic maritime entre l’Espagne et...
Des sacs d'engrais

Les engrais marocains au cœur d’une polémique sur l’augmentation des cancers du pancréas en France

Alors que les cancers du pancréas progressent rapidement en France, une nouvelle piste inquiète la communauté médicale : la présence de cadmium dans certains...
Tribunal

Le Maroc saisit la Turquie : plainte contre la Nobel Tawakkol Karman pour « incitation à la violence »

Une association d’avocats marocains a déposé plainte auprès des autorités turques à l’encontre de la militante yéménite Tawakkol Karman, prix Nobel de la paix...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES SEPTEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025