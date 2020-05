République Démocratique du Congo : la MONUSCO appuie les initiatives locales de production de masques contre le coronavirus

En République Démocratique du Congo, les femmes de Beni, dans la province du Nord-Kivu se sont positionnées comme des acteurs clés dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Avec le soutien de la Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo, (MONUSCO), elles sont engagées dans la production des masques faciaux, l’un des dispositifs essentiels dans la lutte contre la pandémie.

L’initiative est portée par un réseau de femmes, nommé Collectif des Associations Féminines de Beni (CAF). Grâce au soutien de la MONUSCO, le Collectif a lancé la production de masques de protection contre COVID-19, qui font cruellement défaut sur le marché local. Les femmes de la CAF sont en mesure de produire 1000 à 2000 masques par jour. Ils sont ensuite revendus à des prix bas à la population de Beni.

La MONUSCO Beni a soutenu ce réseau en partageant et en expliquant des documents et des documentaires sur la fabrication de masques de protection avec les tissus trouvés sur le marché local. Des échantillons de ces masques ont été présentés à l’Officier Médical auprès de MONUSCO Beni. Le modèle approuvé a été qualifié d’ergonomique.

Cependant, l’enjeu reste la logistique et la vente de masques car la population très pauvre souhaite voir ces masques distribués comme une aide humanitaire.

‘c, car l’écoulement très lent des masques risquerait de décourager les femmes qui s’y investissent avec beaucoup d’ardeur’’, a affirmé un membre de la Section Genre de la MONUSCO Beni, qui précise que, pour un achat de soutien, le prix unitaire est de 1$ US.

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Leila Zerrougui dit encourager ces initiatives locales.

‘’La MONUSCO encourage les initiatives locales contre le COVID-19, comme les masques et les lave mains automatiques qui peuvent être des sources de revenus pour les populations vulnérables : moi-même, j’utilise des masques locaux’’, a déclaré sur les ondes de Radio Okapi.

Antoinette ZAWADI, Coordonnatrice du Collectif des Associations Féminine, CAF-Beni souligne que cette activité rentre dans le cadre de la protection des communautés locales. ‘’ Nous travaillons pour la protection de la femme et de l’enfant. C’est dans ce sens que nous sommes en train de fabriquer les masques qui vont aider les femmes, les enfants et toute la communauté à se protéger contre le COVID-19. Notre mission de protection sera ainsi accomplie’’, a-telle déclaré.

Mme Zawadi apprécie le soutien de la MONUSCO dans ce projet : « Dans ce programme de coronavirus nous collaborons avec notre partenaire, la MONUSCO, notamment son Bureau genre qui nous aide aussi pour le Markéting. Cependant, les machines (à coudre) sont vieilles. Nous voudrions que les partenaires de la MONUSCO puissent voir comment nous renforcer avec des machines et certains matériels. Les femmes sont capables de produire des masques suffisants pour servir toute la ville et même le territoire’’.

Le soutien de la MONUSCO a été essentiel pour encourager ces associations de femmes alors qu’elles prévoient d’organiser des campagnes à grande échelle sur tout le territoire de Beni sur la violence sexuelle et sexiste, ainsi que sur la Résolution 1325 des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité, à partir des bénéfices réalisés dans la vente de masques.

Une initiative similaire a également eu lieu à Goma, où la MONUSCO prévoit de soutenir le réseau des femmes dans la production de masques faciaux et de désinfectant pour les mains.

Ces initiatives démontrent que l’implication des femmes comme actrices clé constitue une valeur ajoutée aux différents processus et permet d’avoir des approches plus inclusives, plus efficaces et plus durables.

