Rencontres Africa 2017 – 2 au 6 octobre 2017

Alors que les Rencontres AFRICA 2017 atteignent des niveaux records de participation, à 10 jours de la manifestation, plus de 2350 participants sont inscrits sur les 3 manifestations dont 450 français qui se déplacent sur une des destinations : L’équipe France se prépare !

Le Premier ministre français Edouard Philippe, participera aux Rencontres Africa 2017 en Tunisie en compagnie de Youssef Chahed, le chef du gouvernement Tunisien, et de nombreux autres Ministres français et Tunisiens. Jean-Yves LE DRIAN, Ministre français des affaires étrangères sera – lui – aux côtés du Vice-Président Daniel Kablan Duncan pour inaugurer la Manifestation à Abidjan le 2 octobre.

A travers l’engagement sans pareil de l’équipe France, le gouvernement souhaite saluer la plus importante manifestation économique française jamais organisée en Afrique et porter le message du président de la République Emmanuel Macron sur le rôle des pays du Maghreb dans le développement des relations entre l’Europe et l’Afrique.

Pour incarner cet élan, le premier ministre français, sera accompagné de plusieurs secrétaires d’état, il prendra il prendra également part à la première édition du Haut Conseil de coopération entre la France et la Tunisie.

Ce témoignage réassure de l’intérêt de la France et de son engagement fort pour soutenir la coopération tunisienne dans tous les domaines. Dans un contexte sensible.

La conférence inaugurale en Tunisie mobilisera aussi les principaux acteurs tunisiens aux côtés des personnalités françaises. Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien sera entouré du premier ministre du Burkina Faso, Paul Kaba Thieba, et d’Ouided Bouchamaoui, Présidente de l’Utica et prix Nobel de la Paix, ainsi que de grands chefs d’entreprises français et tunisiens.

Abidjan, la première étape du périple accueillera le Ministre français des affaires étrangères français Jean Yves Le DRIAN pour la séance d’inauguration officielle aux côtés de ses homologues ivoiriens, Daniel Kablan Duncan Vice Président ainsi que Jean-Claude Brou, Ministre de l’Industrie ainsi que de nombreuses personnalités comme Marcel de SOUZA, Président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Marie ACKAH, le Président de la CGECI (patronat Ivoirien), Alexandre MAYMAT, le Directeur Afrique du groupe Société Générale. Plus de 110 conférenciers de très haut niveau se succèderont a la tribune de 8 conférences plénières et 24 ateliers pendnat 2 jours.

Les lundi 2 et mardi 3 octobre, ce sont plus de 310 entreprises françaises et pas moins de 800 entreprises africaines seront présentes et fortement mobilisées sur ces rendez-vous en présence de personnalités politiques et économiques influentes sur les marchés africains ; preuve par les chiffres que ce Rendez-vous aura pleinement incarné le multilatéralisme et l’ouverture aux marchés sous régionaux.

Le programme des conférences plénières a été calqué sur les besoins identifiées dans différents secteurs : de l’énergie au BTP, de l’agriculture en passant par les télécommunications, l’économie numérique ou encore la finance mais surtout la fameuse classe Moyenne ivoirienne a ouvert l’opportunité de nouveaux secteurs serviciels (hygiène, santé, culture, éducation / formation). De l’avis général l’explosion du dynamisme économique de la Côte d’Ivoire s’installe durablement et ouvre des perspectives sous régionales optimismes.

Parmi les entreprises inscrites et fortement engagées : Alstom, Bjorg, Eiffage, HTG, Lacroix Sogexi, Mupro France, Renault Trucks, Suez, TEB, Alucom Systèmes, Ragni, Bolloré, Bouchard Côte d’Ivoire, Café Bondin, Cémoi, CFAO, Colas, Libye oil, Manutention Africaine, Société Ivoirienne de Raffinage, Touax Côte d’Ivoire, Autoredo, Condor Electronics, Cibel, Congolaise de distribution des produits alimentaires, Enersys, Fael, La Laitière du Sahel, Masen, MS Trading, Sarost….

rencontresafrica.org/fr