Renaissance de la Kasbah Tamadot sous l’impulsion de Richard Branson : un patrimoine préservé

Située au cœur des montagnes de l’Atlas, la Kasbah Tamadot, hôtel de luxe détenu par Richard Branson, a rouvert ses portes après des travaux de restauration entrepris suite au séisme de septembre 2023. Endommagée par cette catastrophe, la Kasbah a été restaurée avec soin pour préserver son caractère unique et demeurer un des plus beaux hôtels au monde.

La Kasbah Tamadot a une histoire riche et singulière. Autrefois forteresse perchée dans les montagnes de l’Atlas, elle a été acquise par Richard Branson au début des années 2000, alors qu’il voyageait au Maroc. Séduit par son architecture traditionnelle et le cadre naturel exceptionnel, Branson a transformé cet espace en un hôtel de luxe intégré dans son environnement. La Kasbah est devenue un lieu de séjour prisé pour les visiteurs en quête de sérénité, tout en respectant les traditions locales.

Un entrepreneur visionnaire au cœur du projet

Fondateur du groupe Virgin, Richard Branson est connu pour ses initiatives audacieuses et son engagement en faveur de projets innovants. En transformant la Kasbah Tamadot, il a souhaité créer un lieu respectueux du patrimoine marocain tout en offrant une expérience de luxe extrême. Son implication dans la restauration post-séisme témoigne de son attachement au site et à la région, avec un souci de préserver la culture et de soutenir l’économie locale. La Fondation Eve Branson, créée par la mère de Richard Branson, est également active dans la région, notamment pour aider les communautés locales, particulièrement après le séisme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kasbah Tamadot (@kasbahtamadot)

Après le tremblement de terre, des équipes d’experts et d’artisans locaux se sont investies dans la restauration de l’édifice, en utilisant des matériaux et techniques traditionnels. Ce soin du détail a permis de rendre à la Kasbah son éclat tout en garantissant la solidité de ses structures.

Un projet enraciné dans la communauté

La restauration a renforcé les liens entre la Kasbah Tamadot et les communautés berbères environnantes. Les artisans locaux, sollicités pour leurs compétences, ont été intégrés au projet, contribuant ainsi à la préservation des savoir-faire traditionnels. La Fondation Eve Branson a par ailleurs soutenu des actions d’aide aux familles les plus touchées par le séisme, manifestant ainsi la solidarité de l’établissement avec la région.

La Kasbah Tamadot accueille aujourd’hui ses visiteurs fortunés dans des installations modernisées. Le bâtiment principal a été restauré, de nouveaux riads ont été construits pour offrir une capacité d’accueil élargie, et le restaurant Asayss propose une cuisine marocaine raffinée, valorisant les produits locaux.

La réouverture de la Kasbah Tamadot, sous l’impulsion de Richard Branson, représente un atout majeur pour le tourisme régional. Ce projet témoigne de l’engagement pour la préservation du patrimoine marocain et du rôle des initiatives locales et internationales dans le soutien des communautés et des savoir-faire artisanaux. Cependant ce séjour n’est pas accessible à toutes les bourses. Il faut compter plus de 600€ la nuit pour l’entrée de gamme et jusqu’à 4000 € pour un petit Riad.