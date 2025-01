Renaissance aérienne en Méditerranée : la Libye renoue ses liens avec le Maroc et l’Italie

Après des années d’isolement, la Libye retrouve progressivement sa place dans le ciel méditerranéen. Un retour symbolique qui ravive l’espoir d’une région plus connectée et prospère, alors que le Maroc et l’Italie s’apprêtent à rétablir leurs liaisons aériennes avec Tripoli en 2025.

Le Maroc prudent mais optimiste

C’est dans les couloirs feutrés d’une rencontre ministérielle à Rabat, fin 2024, que l’avenir des relations aériennes maroco-libyennes s’est dessiné. Les ministres des Transports des deux pays ont posé les jalons d’une reprise attendue pour 2025, mettant fin à une interruption qui durait depuis février 2015.

Royal Air Maroc n’a d’ailleurs pas perdu de temps : dès février 2024, ses équipes étaient sur le tarmac de l’aéroport de Mitiga à Tripoli, évaluant minutieusement les installations. Une démarche qui témoigne d’une volonté réelle de reprise, même si la prudence reste de mise face aux défis sécuritaires qui persistent dans la région.

L’Italie, pionnière du retour occidental

L’Italie, elle, a déjà franchi le pas. Depuis novembre 2024, les avions d’ITA Airways relient Rome à Tripoli deux fois par semaine, traçant dans le ciel méditerranéen les premiers sillons d’un retour occidental en Libye.

Cette initiative, portée par le gouvernement de Giorgia Meloni, marque la renaissance d’une relation historique entre les deux rives de la Méditerranée.

Un symbole fort pour l’avenir de la région

Avec cette réouverture du ciel, c’est l’histoire d’un pays qui, pas à pas, retrouve sa place dans le concert des nations méditerranéennes. Pour les Libyens, chaque avion qui atterrit à Tripoli porte en lui la promesse d’un retour à la normalité, d’opportunités économiques retrouvées et de liens humains renoués.

Les entrepreneurs, les familles séparées, les étudiants : tous voient dans ces nouvelles liaisons aériennes l’espoir d’une mobilité retrouvée. C’est aussi un signal fort envoyé à la communauté internationale : la Libye se reconstruit, se stabilise et s’ouvre à nouveau au monde. Un symbole d’espoir pour toute une région qui aspire à la stabilité et à la prospérité partagée.