Remplacement du CFCM par le Forif, ce que l’on sait

Le Président Emmanuel Macron a mis fin au Conseil français du culte musulman. L’annonce a été faite, ce jour, alors que le dirigeant recevait les membres de la nouvelle formation qui remplace le CFCM.

Après 20 ans d’exercice, le Conseil français du culte musulman est effacé du paysage de dialogue en France. C’est du moins ce qu’a décidé le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron. «J’ai décidé de mettre fin au Conseil français du culte musulman », a déclaré le locataire de l’Elysée, ce jeudi 16 février 2023.

Le Président français a saisi l’opportunité de la réception, ce jour, des membres du Forum de l’islam de France (Forif). Instance de dialogue entre l’État français et le culte musulman depuis 20 ans, le CFCM cède désormais la place à ce nouvel espace de discussion et de renforcement de la cohésion sociale. Décision que le locataire du palais de l’Elysée justifie par des carences par le passé.

« Les précédentes instances présentaient des limites que j’ai déjà eu l’occasion de nommer. Il y avait un dialogue qui a existé, il y a eu des vraies avancées. Je ne veux pas sous-estimer ce qui avait été fait, par exemple, avec le CFCM… Mais l’État discutait bien souvent aussi avec d’autres États, dans le cadre d’une forme de rémanence, pas simplement diplomatique mais qui embarquait aussi toute une histoire dont il fallait progressivement sortir », avance Macron.

« Déplorer les conséquences dont nous chérissons les causes »

« C’est pourquoi nous avons décidé de mettre fin au CFCM, de manière très claire et à son activité », a lancé Emmanuel Macron. Le Président français a appelé à multiplier les efforts pour, dit-il, sortir des interférences, souvent étrangères, qui mettent en péril le développement d’un « islam des Lumières en France ». Pour Macron, il est évident que « si nous laissons en quelque sorte à d’autres le soin de former ou d’exporter vers la France les prédicateurs, on peut continuer comme on fait depuis 20 ans, c’est-à-dire de déplorer les conséquences dont nous chérissons les causes ».

Le chef de l’Etat français appelle à « homologuer des formations universitaires, construire un système de gouvernance ». Ce qui, selon lui, fera que « des gens dont c’est la compétence sur le terrain pourront dire ‘’cette personne est imam, n’est pas imam’’ ». Le dirigeant a en outre plaidé pour un système qui pourra mettre fin à l’action nuisible des ceux qui « disent des folies qui menacent la République et bafouent la religion qu’est l’islam ». Pour Macron, il faudra tout simplement leur dire ceci : « vous n’aurez plus le droit de le faire ».