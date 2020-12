« Reine des ténèbres », Nyakim Gatwech vaut plus de 2 milliards

Nyakim Gatwech est mannequin de 27 ans, affectueusement connue sous le nom de « Queen of the Dark » (reine des ténèbres). Elle fait tourner les têtes partout avec sa détermination farouche et sa belle peau foncée impeccable. Elle veut prouver à tout le monde qu’elle est très à l’aise avec sa couleur de peau et inspire les autres à être comme elle.

Originaire du Sud-Soudan, Nyakim Gatwech, est née en Éthiopie, mais a dû déménager dans différents endroits avec sa famille, en tant que réfugiée, en raison de la guerre. Sa famille a finalement immigré aux États-Unis, vivant à Buffalo, New York, où elle avait des difficultés à s’adapter à la culture. « J’étais d’accord avec mon estime de moi et j’ai commencé à être déchirée par la société. C’est là que j’ai commencé à me regarder en face », a-t-elle indiqué. « Est-ce que je me fonds dans ce que la société considère comme beau ? », a ajouté Nyakim Gatwech.

Elle a ensuite déménagé à Minneapolis, Minnesota, où elle a fréquenté le St. Cloud Tech High School et la State University. C’est là qu’elle a été plus acceptée et a même commencé sa carrière de mannequin. Pourtant, il y a des moments où la photographe essayait de rehausser son teint et de le rendre plus clair, mais elle a insisté sur le fait qu’elle voulait rester fidèle à son apparence naturelle.

Nyakim Gatwech a raconté avoir une fois rencontré un chauffeur Uber qui lui avait demandé de se blanchir la peau et qu’il était même prêt à la payer pour le faire. Mais elle a seulement répondu avec un sourire et a dit : « C’est drôle que je reçoive encore cette question aujourd’hui, les gens doivent accepter que nous sommes différents ».

Aujourd’hui, Nyakim Gatwech utilise ses expériences pour être une source d’inspiration pour les jeunes filles du monde entier. Elle a depuis reçu beaucoup de soutien et compte actuellement plus de 960 000 abonnés sur Instagram.

Selon Celebrity How, la valeur nette de Nyakim Gatwech est de 4 millions de dollars (plus de 2,1 milliards FCFA), grâce aux avenants et aux accords d’ambassadeur de marque avec de grandes entreprises comme Fashion Nova. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie de vous blanchir votre peau, pensez à Nyakim Gatwech.