Régis Gizavo nous a quitté

Regis Gizavo nous a quittés dans la nuit du 16 au 17 juillet 2017 lors d’un concert en Corse. Ambassadeur de la musique malgache à travers le monde, auteur-compositeur, instrumentiste hors pair qui a accompagné les plus grands. En Juin 2017, venaient de sortir l’album « Toko telo » (Anio Records) avec D’Gary et Monika Njava et le film « Songs for Madagascar » (Laterit productions) dont il est l’un des protagonistes. Le Razana sera rapatrié à Tuléar vers la terre de ses ancêtres à Madagascar dans les jours à venir, accompagné de sa famille. Un hommage musical lui sera rendu

Régis Gizavo est né en 1959 à Tuléar (Madagascar). Accordéoniste autodidacte, prix Découverte RFI en 1990, musicien sans frontières, il a joué avec d’innombrables musiciens, notamment Cesaria Evora, Richard Galliano, Ray Lema, Mano Solo, I Muvrini, l’Alba, Manu Dibango, Marc Berthoumieux, Christophe Maé, Seheno, Prabhu Edouard, Nguyen Lê, Patrick Goraguer… la liste est trop longue pour tous les citer.

Auteur de plusieurs albums solo (« Mikea » (1996, Indigo) – « Samy olombelo » (2000, Indigo) – « Ilakake » (2012, Cinq planètes), il avait aussi enregistré « Stories » (2006, Marabi) avec Louis Mhlanga, David Mirandon, l’album « Masoala » en 2009 avec Madagascar All Stars (Dama Mahaleo, Erick Manana, Fenoamby, Jaojoby, Justin Vali, Olombelo Ricky), Jazz at Berlin Philharmonic IV: Accordion Night (Live) en 2015…

Avant leur départ pour accompagner son retour vers la terre de ses ancêtres à Madagascar, la famille et les proches de Régis Gizavo recevront ceux qui souhaitent présenter leurs condoléances

lundi 24 juillet 2017 de 11h à 14h

Ambassade de Madagascar

4, avenue Raphaël

75016 Paris