Rectificatif : CMA CGM maintient ses services vers le Mali

Contrairement aux informations initialement diffusées concernant une suspension des services routiers de CMA CGM vers le Mali, le groupe français a tenu à préciser et faire évoluer sa position suite à une réunion décisive avec les autorités maliennes.

Les faits actualisés

Les autorités maliennes ont invité les représentants de CMA CGM à une réunion de concertation ce matin jeudi 6 novembre au ministère des Transports. Cette réunion a porté sur les conditions d’acheminement et des trajets depuis les Ports d’approvisionnement vers le Mali. L’acheminement terrestre est en effet fortement impacté en délais et en coûts, conséquences des difficultés sécuritaires et de la rareté de carburant.

Malgré ces conditions, et afin de continuer à servir ses clients, CMA CGM décide de ne pas suspendre ses activités vers le Mali incluant l’acheminement par la voie terrestre. Le Groupe CMA CGM est pleinement engagé pour assurer ses missions de transport et de logistique depuis et vers l’Afrique.

Ali Attar est un spécialiste reconnu de l'actualité du Maghreb. Ses analyses politiques, sa connaissance des réseaux, en font une référence de l'actualité de la région.
