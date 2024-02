Recordman mondial du marathon, Kelvin Kiptum meurt à l’approche des Jeux de Paris

L’athlète Kelvin Kiptum est décédé, dimanche soir, non loin de la localité de Kaptagat, dans la vallée du Rift. Âgé de 24 ans, marié et père de deux enfants, le Kényan était favori aux Jeux Olympiques de Paris.

A quelques jours du début des Jeux olympiques, le monde de l’athlétisme est endeuillé. L’athlète Kelvin Kiptum est décédé dans un accident de la circulation. Le détenteur du record du monde du marathon est décédé aux alentours de 23 heures, dans sa région d’origine où il vivait et s’entraînait. Le Kényan Kelvin Kiptum était le grand favori pour le titre olympique aux Jeux Olympiques qui se jouent à Paris.

Selon les informations fournies par la police kényane, Kelvin Kiptum conduisait une voiture avec deux passagers à bord. L’athlète était avec son entraîneur, Gervais Hakizimana, lui aussi décédé sur le coup, et une femme. Celle-ci a été grièvement blessée et transportée en service d’urgence. « Il a perdu le contrôle et fait une sortie de route », indique un rapport de la police.

Kelvin Kiptum bat le record de Eliud Kipchoge

La voiture de l’athlète a fini sa course sur un arbre géant, après une sortie de route d’environ 60 mètres, toujours selon le constat fait par la police. Kelvin Kiptum a attiré tous les projecteurs sur sa personne lorsqu’il a battu le record détenu par son compatriote Eliud Kipchoge. Ce dernier n’étant autre que la légende du marathon mondial.

Pour le troisième marathon de sa carrière disputé à Chicago, en octobre dernier, le jeune Kiptum a battu le record du monde en 2h 00mn35 s). Auparavant il avait remporté les deux précédents marathons : à Valence en 2022 et à Londres en 2023. L’athlète n’avait pas caché son ambition de devenir le premier homme à courir un marathon officiel sous la barre symbolique des deux heures.