Recette de la Harcha par Chamsaya

La harcha ou galette de semoule fine marocaine se sert au petit déjeuner ou au goûter. C’est une recette économique, rapide et simple à faire. On peut la préparer au pied levé si on reçoit des invités surprise par exemple, ou la servir pour un brunch, petit déjeuner ou gouter entre amis.

Traditionnellement, elle se fait avec de la semoule et de l’huile d’olive, et se préparait sous la forme d’une grande galette familiale servie avec de l’huile d’olive, la manière la plus basique. Avec les années, on obtient toutes sortes de version améliorées, farcies.

Je vous délivre une façon de la faire, et de la servir en mini galettes, plus joli et plus pratique.

Ingrédients pour 6 :



200 g d’un mélange de semoule fine et moyenne



1/2 cc de sel



1 sachet de levure chimique



150 g de beurre ou d’huile d’olive



1 petit verre de lait tiédi



eau

Mini harcha

Dans un saladier, mélangez la semoule, le sel, la levure chimique, le beurre fondu ou l’huile. Malaxez pour obtenir une pâte sablée, la semoule doit absorber le beurre.

Ajoutez le verre de lait, laissez la pâte absorber doucement. Mélangez en ajoutant de l’eau si nécessaire jusqu’à obtention d’une pâte lisse, homogène et malléable. Surtout ne pétrissez pas.

Laissez poser 10 minutes. Saupoudrez votre plan de travail de semoule, déposez votre pâte, étalez-la, pour obtenir une épaisseur d’un centimètre. Découpez des mini galettes rondes à l’aide d’un emporte pièces ou d’un bol retourné.

Mettre sur le feu une poêle antiadhésive, et faites cuire trois à quatre minutes de chaque côté en retournant délicatement.

Voilà c’est prêt, à servir avec du miel, de l’huile d’olive, du beurre, des olives noires, ou tout accompagnement selon vos goûts.