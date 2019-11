Real Madrid, Equipe de France, Algérie : Benzema, c’est quoi le problème !

Passe d’armes entre Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, et Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, sur un sujet très sensible. En tout cas, le joueur qui a des origines algériennes n’a pas raté Le Graët et a fait des allusions plutôt surprenantes. Les détails.

Alors que le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët notamment, a estimé que Karim Benzema ne jouerait plus jamais en sélection, l’attaquant du Real Madrid n’a pas tardé à apporter la réplique, convaincu que le responsable du football français a « manqué une occasion de se taire ».

« Je n’ai jamais critiqué ses qualités. Il montre encore cette année à Madrid qu’il est l’un des meilleurs joueurs à son poste mais l’aventure en bleu est terminée », a expliqué Noël Le Graët sur RMC, en réponse à la question de son éventuelle réintégration, posée notamment par Zinedine Zidane qui a estimé que son joueur avait toute sa place en équipe de France. Cette sortie intervient au moment où Karim Benzema est absent e la sélection française depuis quatre longues années.

Sortie de Noël Le Graët qui n’a pas été du goût de Benzema qui l’a attaqué, les pieds levés. « Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur ! Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale », a lancé le pensionnaire du Real Madrid qui va plus loin, estimant que a « perdu une occasion de vous taire ». « Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons », a défié le joueur. qui fait allusion à la sélection d’Algérie, où ses parents sont originaires.

Karim Benzema, 31 ans, qui a eu 81 sélections avec les Bleus, n’a plus été rappelé en équipe de France depuis octobre 2015.