RDC : Vital Kamerhe s’insurge contre les honneurs militaires réservés au ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma

En RDC, Vital Kamerhe ne digère pas l’accueil chaleureux réservé au ministre rwandais des Affaires étrangères à Goma, mardi dernier. Ce jeudi, le président de l’Assemblée nationale a fait part de sa désapprobation.

Mardi dernier, Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères s’est rendu à Goma aux côtés de ses homologues congolaise et angolais dans le cadre de la cérémonie de lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé du processus de Luanda chargé d’assurer le suivi du cessez-le-feu conclu dans la capitale angolaise et de recueillir les accusations entre la RDC et le Rwanda. Sur place, l’officiel rwandais a eu droit aux honneurs militaires, chose qui n’a pas du tout plu au président de l’Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe.

Vital Kamerhe exprime son indignation

Le président de la chambre basse du Parlement a profité de la présence du vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, venu présenter le projet de loi sur la prorogation de l’état de siège pour exprimer son amertume, s’adressant à la Première ministre. « (…) Que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n’est pas mauvais puisque nous sommes pour la paix. Mais, que vous puissiez lui donner autant d’honneurs, le gouverneur militaire et l’inspecteur provincial de la police, je considère que c’est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons », a-t-il fulminé.

Et d’ajouter : « Dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c’est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous ? Avec l’inspecteur provincial de la police non, ça, nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre. Tous les députés nationaux sont indignés par ça ».

Malgré le lancement du mécanisme de vérification, les combats continuent

Tout comme le cessez-le-feu entré en vigueur depuis début août n’a pas pu empêcher les combats entre le M23 et les FARDC et leurs alliés Wazalendo, le lancement du mécanisme de vérification ad hoc n’a nullement inquiété les belligérants. Ce jeudi encore, des affrontements ont eu lieu entre le M23 et les FARDC ainsi que leurs alliés Wazalendo à Kanyabuki, à l’ouest du groupement Kibumba, dans le parc national des Virunga, en territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu). Selon les informations recueillies, c’est encore le M23 qui a attaqué des positions des FARDC et des Wazalendo. La riposte a été instantanée donnant lieu à des combats qui ont duré toute la matinée de ce jeudi. Le trafic sur la route nationale numéro 2 a été bloqué du fait des affrontements toute la matinée durant pour ne reprendre qu’avec l’accalmie de l’après-midi.