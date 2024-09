RDC, tentative d’évasion de la prison centrale de Makala : les magistrats à la barre !

En RDC, la tentative d’évasion de la prison centrale de Makala, qui a eu lieu dans la nuit du dimanche à ce lundi, continue de susciter des réactions. Parmi elles, celle du vice-ministre de la Justice qui pointe du doigt la responsabilité des magistrats dans le drame qui s’est joué à Makala, cette nuit.

Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice de la RDC a dressé, ce lundi, un bilan de la tentative d’évasion qui a secoué le Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa (CPRK) encore appelé prison centrale de Makala. Selon ce bilan, deux prisonniers auraient perdu la vie dans cette tentation d’arracher leur liberté contre vents et marées. Au plan matériel, le vice-ministre déplore la mise à feu du dépôt de vivres de la prison, du dispensaire et de deux pavillons. Le bilan humain présenté par Samuel Mbemba ne fait pas l’unanimité puisque certaines sources évoquent plusieurs corps étendus au sol après les coups de feu. Le communiqué publié, ce jour, par l’Alliance pour le changement (A.Ch), parti de Jean-Marc Kabund, lui-même en séjour carcéral à Makala, parle également de « la mort de plusieurs prisonniers » atteints par balles.

Samuel Mbemba pointe du doigt les magistrats

En attendant l’aboutissement de l’enquête qui situera les responsabilités dans cette tentative d’évasion, le vice-ministre de la Justice avance déjà des éléments précis. D’abord, Samuel Mbemba se veut formel en déclarant sans ambages que « la prison n’a pas été attaquée de l’extérieur ». Selon lui, il s’agit plutôt d’un mouvement d’évasion qui est parti précisément du pavillon 4 ». Et les responsables de ce drame ne sont pas à chercher bien loin, de l’avis du vice-ministre : « le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects », martèle Samuel Mbemba. Avant d’enchaîner : « En droit pénal congolais, la liberté est le principe, la détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés ».

Marchant sur les traces de Constant Mutamba, Me Samuel Mbemba revient avec insistance sur ce qui était annoncé, depuis quelques jours. Il indique que dans « les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l’envoi en prison de simples suspects ». Désormais, c’est le principe du droit pénal congolais qui sera scrupuleusement respecté, à en croire l’officiel. Ce dernier relève que tel que le système fonctionne aujourd’hui, les magistrats, par leurs décisions, annihilent les efforts du gouvernement pour désengorger les prisons. Puisque, « chaque jour, observe Samuel Mbemba, il y a des contingents de véhicules de prisonniers qui arrivent ».

Cette nouvelle sortie du vice-ministre de la Justice n’est pas faite pour arranger une situation déjà très tendue entre le ministère et les magistrats.