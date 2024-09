RDC, tensions à la prison centrale de Bunia : Makala va-t-elle faire des « émules » ?

La prison centrale de Bunia, située dans la province de l’Ituri à l’Est de la RDC, a été le théâtre de fortes tensions, ce samedi. Des détenus ont manifesté des intentions d’évasion, entraînant une réponse immédiate des forces de sécurité.

Le drame de Makala est-il sur le point de susciter des vocations macabres en RDC ? Alors que la tragédie qui a entraîné la mort de 129 détenus sous les balles des forces de sécurité continue de hanter l’esprit des Congolais, un mouvement d’humeur a été observé, ce samedi, à la prison centrale de Bunia. Des détenus ont tenté de se révolter, criant et forçant les barrières de leur enclos. Cette agitation a conduit les autorités à renforcer les mesures de sécurité pour contenir la situation. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires dans la province de l’Ituri, les événements actuels seraient le résultat d’une manipulation et non d’une réclamation liée aux conditions de détention ou à la ration alimentaire. « Il y a une forte manipulation. Ceux qui sont à l’intérieur veulent s’évader. Ils disent qu’ils veulent réitérer l’événement qui s’est déroulé à la prison de Makala », a-t-il déclaré.

La réaction prompte des autorités militaires

En réponse au mouvement d’humeur des prisonniers, les autorités de la prison de Bunia ont renforcé les mesures de sécurité pour éviter que la situation ne dégénère. Le général Luboya Nkashama, commandant des opérations, a ordonné aux unités militaires de la 32e région militaire, ainsi qu’à la police et à la police militaire, de prévenir toute tentative d’évasion. Des mesures strictes ont été mises en place, incluant la fermeture d’une route principale pour bloquer toute fuite potentielle.

Malgré les tensions, le lieutenant Ngongo se veut rassurant : « Nous maîtrisons la situation. Toutes nos unités sont en alerte », a-t-il laissé entendre. De même, il assure que les conditions de détention à Bunia sont satisfaisantes et avertit ceux qui chercheraient à déstabiliser la province. « Les prisonniers sont dans de bonnes conditions. Nous mettons en garde ceux qui cherchent à déstabiliser la province. Ils tomberont dans le filet des forces de l’ordre et seront neutralisés », a-t-il lancé