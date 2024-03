RDC : Stanis Bujakera condamné à six mois de prison ferme, ses avocats feront appel

Alors que le verdict du procès de Stanis Bujakera était attendu pour mercredi au plus tard, le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe a choisi ce lundi pour se prononcer.

Le verdict vient de tomber dans le procès contre le journaliste Stanis Bujakera. « Les juges ont déclaré avoir établi toutes les infractions à charge de notre client. (…) Ils ont retenu la seule peine la plus sévère, c’est la peine de 6 mois, plus le paiement d’une amende de 1 million de francs congolais », a déclaré Jean-Marie Kabengela, un de ses avocats. Étant donné que le journaliste a déjà passé plus de six mois en prison, il devrait recouvrer sa liberté.

Ses avocats feront appel

Pour les avocats de Stanis Bujakera, ce verdict est loin d’être satisfaisant. Puisque la partie accusatrice n’a pu produire la moindre preuve pour étayer ses récriminations contre le journaliste. Raison pour laquelle les avocats n’ont pas caché leur intention d’interjeter appel. Pour rappel, c’est le vendredi 8 septembre 2023 que Stanis Bujakera a été arrêté à l’aéroport de Ndjili alors qu’il était en partance pour Lubumbashi. Trois jours plus tard, il sera déposé à la prison centrale de Makala. Cette décision de le placer sous mandat de dépôt avait fait suite à une audition du journaliste par le parquet de Kinshasa.

Les autorités lui reprochent la « propagation de faux bruits » et la « diffusion de fausses informations ». En réalité, Stanis Bujakera est accusé d’avoir « fabriqué et distribué » un document attribué à l’Agence nationale des renseignements, et qui décrivait les circonstances de la mort de Chérubin Okende. Une accusation jamais étayée par des preuves, mais qui a valu le maintien en prison du journaliste, avec rejet de toute demande de mise en liberté provisoire. La mobilisation nationale et même internationale n’a rien changé à la situation du professionnel des médias. Même l’annonce faite le 22 février par le Président Félix Tshisekedi de s’impliquer finalement dans le dossier n’a rien changé.

Le verdict ainsi connu, les professionnels congolais des médias qui protestaient contre toute condamnation de leur collègue ne tarderont certainement pas à monter au créneau.