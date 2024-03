RDC : Salomon Idi Kalonda bénéficie d’une remise en liberté provisoire

La Cour militaire de Kinshasa-Gombe a fini par accorder, ce mercredi, une remise en liberté provisoire à Salomon Idi Kalonda. Après plusieurs refus.

Le proche conseiller de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, bénéficie, depuis mercredi, d’une remise en liberté provisoire. Une décision qui ne peut que soulager le détenu et ses proches. Tant de fois, cette remise en liberté a été sollicitée, et tant de fois, la cour militaire y a opposé un refus catégorique. En dépit de la santé chancelante de l’homme et de l’avis de 19 médecins sollicités par la Cour et qui ont tous conclu à la nécessité d’une bonne prise de l’homme. D’ailleurs, en raison de la dégradation de son état de santé, Salomon Idi Kalonda avait été déplacé de la prison pour un centre de santé où il est soigné depuis septembre. Le conseiller de Moïse Katumbi a désormais la possibilité de sortir du pays pour se faire mieux soigner, à en croire les propos de son avocat, Me Peter Ngomo, rapportés par Actualite.cd.

Le procès repoussé au 3 juillet

En autorisant la remise en liberté provisoire de Salomon Idi Kalonda, la Cour militaire de Kinshasa a également pris la décision de repousser le procès au 3 juillet 2024 pour un examen approfondi du dossier. Arrêté à l’aéroport de Ndjili d’où il s’apprêtait à s’envoler pour Lubumbashi, le 30 mai 2023, aux côtés de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda voit peser contre lui des chefs d’accusation particulièrement lourds : incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, atteinte à la sûreté de l’État et détention illégale d’armes. Il est également accusé de collaborer avec des responsables du M23 et des officiels rwandais.

Malgré sa détention, Salomon Idi Kalonda a réussi à se faire élire député provincial dans le Maniema aux termes des élections générales du 20 décembre 2023.