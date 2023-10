RDC : que pense le gouvernement de la candidature de Denis Mukwege ?

La candidature du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege ne surprend guère le gouvernement de Félix Tshisekedi. C’est ce qui ressort clairement des propos tenus par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

Depuis ce lundi, Denis Mukwege a levé l’équivoque sur sa candidature. Le prix Nobel de la paix 2018 a répondu à l’appel des populations qui, depuis plusieurs mois, le sollicitaient pour participer à la course à la présidence de la République. Vu la carrure et la réputation du gynécologue, sa candidature n’est pas des moindres pour le scrutin de décembre. Bien au contraire, c’est l’une des candidatures avec lesquelles il faudra compter. On comprend donc qu’elle ne laisse pas indifférent le gouvernement dont le premier responsable, Félix Tshisekedi, est lui-même candidat à sa propre succession.

Le gouvernement voyait venir la candidature de Denis Mukwege

Interrogé sur la candidature de Denis Mukwege, Patrick Muyaya n’y va pas par quatre chemins : «Vous m’interrogez au sujet de la candidature du docteur Denis Mukwege. Était-ce pour vous un événement surprenant ? Ou bien était-ce la suite logique de ses positions ? Il est évident que, que ce soit lui ou d’autres, nous nous trouvons dans une compétition électorale ouverte», a-t-il répondu. Avant d’enchaîner : «Nous avons notre candidat, et au moment opportun, il déposera sa candidature. Lors de la campagne électorale, nous exposerons ses atouts. Pour ceux qui se présentent en tant que candidats, qu’ils préparent leurs idées. J’espère que leurs idées ne seront pas simplement des incantations, mais qu’elles porteront sur la réalité des enjeux de notre pays».

Patrick Muyaya a profité de l’occasion pour lancer des piques aux candidats de l’opposition dont il trouve les analyses plutôt superficielles. «Très souvent, lorsque je les entends, je remarque qu’ils ne s’expriment que rarement en profondeur. Leurs discours sont souvent basés sur des suppositions, voire des égarements, qui ne devraient pas avoir lieu à un certain niveau», explique-t-il. Puis il leur adresse une invitation : «Car, lorsque l’on souhaite se présenter en tant que candidat à la présidence de la République, cela suppose que l’on doit être informé de tous les aspects, dans les moindres détails. C’est là l’invitation qui est lancée».

Se présentant en candidat indépendant, Denis Mukwege compte tout de même sur l’appui de l’Alliance des Congolais pour la refondation de la nation (ACRN), une coalition politique coordonnée par le pasteur Roger Puati.