RDC : Proparco veut soutenir le développement de la filière manioc

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au secteur privé, Proparco exprime son ambition de soutenir la filière manioc en République Démocratique du Congo.

Ce soutien vise l’ensemble de la chaine de valeur manioc et cible les fournisseurs d’intrants. Il s’agit de semences, d’équipements, de véhicules, d’entrepôts, de coopératives agricoles, d’instituts de microfinance. Ce programme s’inscrit dans le cadre de sa stratégie 2023-2027, « Agir ensemble pour plus d’impacts ». Il s’adresse également aux entreprises de distribution en gros et détail, et autres sociétés de commercialisation et clients.

Accompagnement du secteur privé

Dans ce cadre, elle a annoncé le financement de l’association Qualagric à hauteur de 400 000 euros, en vue d’apporter une assistance technique pour le développement de la filière manioc dans la région de Kinshasa. Ce soutient permettra « l’accès à des semences améliorées pour 750 producteurs » accompagnés par cette association. Le manioc est l’un des produits alimentaires de base en République Démocratique du Congo. Ce financement permettra à l’association de réunir « les petits producteurs paysans en coopératives et organisations paysannes structurées et assure leur formation aux nouvelles techniques culturales de transformation et d’entreprenariat », a déclaré Espérance Belau, Présidente de Qualagric Asbl.

L’appui annoncé par Proparco pour la filière manioc est une valeur ajoutée pour le secteur agricole du pays. La RDC dispose de plus de 80 millions de terres arables et une diversité de climats permettant de pratiquer une gamme variée d’agriculture. Selon Hannah Subayi Kamuanga, responsable en RDC de Proparco, les efforts de cette institution seront tournés vers le secteur privé afin d’accompagner les efforts des entrepreneurs identifiés pour soutenir et financer le secteur du manioc.

Pour rappel, Proparco est une filiale du groupe Agence française de développement (AFD). Elle agit, depuis plus de 45 ans, aux côtés des acteurs privés au service d’un monde.