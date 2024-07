RDC : Procès des attaques du 19 mai – le parcours des présumés assaillants dévoilé

Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe révèle des détails clés sur les présumés assaillants des attaques du 19 mai en RDC.

En République démocratique du Congo (RDC), le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a interrogé une nouvelle fois, le vendredi 12 juillet 2024, les personnes inculpées suite aux attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe, président de l’Assemblée nationale, et le palais de la Nation. Cinquante-et-une personnes sont jugées pour leur participation présumée à ces attaques, faisant de ce procès un événement judiciaire majeur.

Le parcours des assaillants : une enquête détaillée

L’audience s’est concentrée sur le trajet des présumés assaillants le jour de l’opération, retraçant leur itinéraire depuis la province du Kongo Central jusqu’à Kinshasa. Le ministère public a mis en lumière les mouvements des suspects, de leur résidence à Kinshasa jusqu’au début de l’attaque.

Un élément clé de l’enquête était de déterminer comment les assaillants s’étaient procuré l’un des véhicules utilisés lors de l’attaque. Selon le ministère public et une partie civile, les assaillants auraient volé une voiture en tuant son propriétaire, Kevin Tamba. Un témoin, ami de Kevin Tamba et passager du véhicule, a livré un témoignage poignant. Il a décrit la scène de l’attaque et sa fuite avec une autre passagère, désignant l’auteur présumé du tir mortel. Cependant, l’accusé a nié toute implication, affirmant n’avoir jamais manié une arme.

La suspension de l’instruction

L’instruction de l’affaire a été suspendue et renvoyée au lundi 15 juillet. La prochaine séance prévoit la poursuite des auditions, notamment celles des gestionnaires de l’auberge où les assaillants présumés ont été hébergés à Kinshasa. Le tribunal pourrait également entendre des experts demandés par le ministère public pour apporter plus de lumière sur cette affaire complexe.

Des révélations attendues

Le procès des attaques du 19 mai en RDC est loin d’être terminé. Les prochaines audiences s’annoncent cruciales pour comprendre les détails de cette opération violente et les motivations des assaillants. Les témoignages et les preuves présentés pourraient révéler des informations déterminantes pour l’issue de ce procès.