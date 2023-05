RDC : la police réprime la marche de l’opposition, Moïse Katumbi en colère

À Kinshasa, ce samedi, l’opposition est dans la rue pour protester contre la vie chère, l’insécurité et le manque de clarté dans le processus électoral en cours dans le pays. Mais, la police a été déployée pour disperser la manifestation. Et pour cause !

Les manifestants, bien qu’ayant obtenu l’aval des autorités kinoises pour tenir leur marche, se sont écartés de l’itinéraire dessiné par Gentiny Ngobila, gouverneur de Kinshasa. Ils ont préféré suivre leur propre itinéraire, ce qui a engendré des affrontements avec les éléments de la police. À l’usage de gaz lacrymogènes, les manifestants ont répondu par des jets de pierres. Des arrestations sont déjà déplorées dans le rang des manifestants.

Moïse Katumbi et Delly Sesanga fustigent la répression

Les quatre leaders de la manifestation, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo et Delly Sesanga, n’ont pas pu sortir de leurs véhicules bien entourés par les hommes en uniforme. Mais, ils n’ont pas caché leur amertume face à la répression de leur manifestation. « C’est de l’entrave à la marche, une liberté pourtant consacrée dans la constitution. Nous sommes en plein dans l’agitation. C’est de la répression. Nous allons poursuivre la marche parce que c’est un droit, mais la police veut nous en empêcher », a laissé entendre Delly Sesanga, chef du parti Ensemble des volontaires pour le redressement de la RDC (Envol).

Moïse Katumbi, pour sa part, regrette qu’une telle répression ait lieu sous le régime de Félix Tshisekedi qui a fait l’opposition, qui a mené le même combat qu’eux autres en son temps. « Si je me rappelle notre combat dans le temps, c’était pour libérer les Congolais de la misère, c’est vraiment très triste, je crois que le Président Félix Tshisekedi doit réfléchir deux fois », a-t-il déclaré.

Puis il poursuit : « (…) Nous étions avec lui (Félix Tshisekedi, ndlr) à l’opposition et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu’il y a la vie chère, il n’y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c’est triste, il doit revoir ce qu’on se disait dans le temps, on doit sauver ce peuple congolais et non pas faire mal au peuple, c’est très triste. Si ça venait de quelqu’un d’autre je serais d’accord, pas Félix Tshisekedi ».

Une journée chargée en événements politiques à Kinshasa

Il faut signaler qu’en dehors de la marche de l’opposition, il y a deux autres manifestations prévues à Kinshasa. Il y a le meeting de sortie officielle du parti Alliance des Congolais Progressistes (ACP), membre de l’Union sacrée prévu au stade municipal de Masina. La ligue des jeunes de l’UDPS – parti au pouvoir – et organisent avec d’autres ligues de jeunes d’autres partis de l’Union sacrée tiennent également une manifestation ce même jour dans la capitale congolaise.