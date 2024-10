RDC : ouverture de la campagne de vaccination contre le mpox ce samedi

La RDC ouvrira, ce samedi, la campagne de vaccination contre l’épidémie de mpox. Une campagne qui vise d’abord les personnes adultes.

Pays le plus touché par l’épidémie de mpox, la RDC a reçu, le 5 septembre, ses premiers lots de vaccins. Un mois plus tard, le pays va lancer la campagne de vaccination contre cette maladie qui prend de l’ampleur et connaît une forte expansion géographique. C’est le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, qui a fait l’annonce au cours d’un point de presse tenu ce vendredi. « Nous lançons, à partir de demain (ce jour, ndlr), le 5 octobre, la campagne de vaccination. Bien sûr, nous allons lancer en tenant compte des doses dont nous disposons et en tenant compte de la stratégie que nous avons prise, c’est-à-dire de toucher d’abord les zones les plus impactées par le virus », a indiqué le ministre.

Une utilisation judicieuse des lots disponibles

Reconnaissant que la quantité de vaccins disponibles est relativement faible par rapport aux besoins, le patron de la Santé en RDC a expliqué que la campagne de vaccination se déroulera de façon méthodique. « Voilà pourquoi cette campagne va commencer dans l’Est. Nos équipes sont déjà sur place, d’autres vont encore se déplacer aujourd’hui et demain. Elle va être lancée à partir de Goma parce que les vaccins sont gardés dans des frigos à moins de 20 degrés et ensuite, ils sont amenés au lieu d’utilisation où on sait que dès qu’on ouvre les frigos, il faudra qu’ils tournent autour de -2 degré. Ce qui fait que de Goma quand on lance, on amène immédiatement les doses dans le Sud-Kivu, parce que le Sud-Kivu est la province la plus touchée », a laissé entendre Samuel Roger Kamba.

Au dernier bilan, la RDC compte 31 000 cas et 988 décès, et reste de très loin le pays le plus touché par l’épidémie.

Une action qui vise d’abord les adultes

Le ministre de la Santé a également précisé que la première phase de la campagne de vaccination concernera les personnes adultes, non seulement en raison de la quantité de doses disponibles – seulement 265 000 doses –, mais également parce que les doses reçues sont déjà homologuées pour les adultes. « Il y a des recherches qui nous font penser qu’on peut l’utiliser aussi chez les enfants de moins de 17 ans, mais pour l’instant étant donné le nombre de doses que nous avons, nous allons commencer par les adultes. Ça ne sera pas une vaccination de masse parce que nous n’avons que 265 000 doses », a précisé le ministre. Les principales cibles de cette campagne sont les personnes en contact direct avec les malades ; les prestataires de soins et les personnes qui ont des problèmes de santé.

Maladie endémique en RDC, le mpox a atteint une phase critique, cette année, obligeant l’OMS à considérer, dès la mi-août, l’épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. Cette décision est intervenue après celle d’Africa CDC qui déclarait, un peu plus tôt, que cette épidémie constituait une urgence de santé publique pour le continent. En effet, cette année, la maladie a atteint des pays jamais touchés jusque-là comme le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda. Ce jeudi, le Ghana a enregistré son premier cas pour l’année 2024.