RDC : les rebelles attaquent une zone touchée par Ebola, inquiétude de l’ONU sur la propagation rapide du virus

Plus d’une douzaine de personnes sont mortes alors que des rebelles armés de machettes attaquaient Beni, une ville de la République démocratique du Congo proche de la frontière avec l’Ouganda. Les opérations de santé publique visant à lutter contre une épidémie d’Ebola qui a tué 100 personnes ont été interrompues et l’Organisation mondiale de la santé affirme qu’une épidémie pourrait se développer rapidement en raison des attaques armées entrainant une méfiance accrue des populations.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que plusieurs facteurs pourraient se combiner au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour créer les conditions d’une catastrophe », a déclaré Peter Salama, chef de la réponse d’urgence de l’OMS, lors d’une conférence de presse à Genève après la mort de 21 personnes dans une attaque lancée samedi par les rebelles des forces alliées dans la ville de Beni, une ville de plusieurs centaines de milliers d’habitants, près du Parc National des Virunga.

Selon des témoins, des coups de feu lourds et légers ont été entendus pendant plusieurs heures dans la nuit, tandis que des groupes de rebelles ont été aperçus coupant des victimes à coups de machette. Un responsable militaire congolais, Mak Hazukai, a confirmé l’attaque et a déclaré à l’agence de presse AFP que « le territoire et la ville de Beni font face au terrorisme de l’ADF, dont la structure de commandement est dirigée par des Ougandais« . La milice ADF a été créée par les rebelles musulmans pour s’opposer au président ougandais Yoweri Museveni, mais elle a étendu ses opérations à la province du Nord-Kivu en RDC, foyer de rébellion armée et de conflit ethnique depuis la fin des années 1990.

Ebola a fait 100 morts depuis l’épidémie de virus mortel qui s’est déclarée il y a près de deux mois au Nord-Kivu, une région frontalière du nord-est où opèrent plus de 100 groupes armés.

En plus du risque pour la sécurité, Salama a déclaré qu’une minorité de la population locale se méfie profondément des agents de santé du gouvernement et des Nations Unies. Certaines personnes potentiellement infectées ont fui le traitement. Les politiciens de la région attisent également la méfiance avant les prochaines élections en décembre, a ajouté M. Salama. En conséquence, l’épidémie s’est propagée à une région plus vaste comprenant une zone frontalière avec l’Ouganda. La possibilité d’une propagation transfrontalière du virus Ebola a augmenté et l’Ouganda « fait face à une menace imminente », a ajouté M. Salama