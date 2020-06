RDC : les installations du HCR et de la CNR vandalisées à Zongo

Un groupe de jeunes manifestants en furie a saccagé, hier dimanche, les locaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) et de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) à Zongo. Ils manifestaient ainsi leur colère contre un véhicule du PAM impliqué dans un accident de la circulation qui a coûté la vie à quatre personnes tuées sur le champ.



L’information, rapportée par le média local Actualite.cd, fait état de violentes manifestations organisées par des jeunes et des conducteurs de motos-taxis qui s’en sont pris, ce dimanche, aux installations du HCR et de la CNR, dans la ville de Zongo située dans la province du Sud-Ubangi. « Les conducteurs des taxis-motos et quelques jeunes ont pillé et incendié le centre de transit du HCR Zongo en emportant des tôles, quelques matériels informatiques et autres biens de valeur. Ils s’en sont pris aux installations de la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR) où ils ont emporté quelques ordinateurs. Grâce aux forces de l’ordre, la situation est revenue à la normale », a confié le maire de la ville de Zongo, Siazo Yeke-Yeke.

A l’origine de la colère des manifestants, un accident de la circulation dans lequel quatre personnes dont trois de la même famille ainsi que leur conducteur, sont mortes sur le champ, plus tôt dans la journée. Les victimes, un conducteur de taxi-moto et trois clients – une mère malade que ses deux garçons voulaient accompagner aux soins – tous assis sur la même moto, sont entrés en collision avec une camionnette du Programme Alimentaire Mondial (PAM) qui, revenant du camp de réfugiés de Mole, se rendait à Zongo. Ce drame qui s’est produit sur la RN 23 à hauteur de Gbamundema, localité distante d’environ 20 km de Zongo, pose, non seulement le problème de la surcharge sur les motos-taxis dans beaucoup de villes africaines, mais également celui de l’excès de vitesse noté sur les RN 6 et 23, depuis qu’elles ont été réhabilitées.