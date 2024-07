RDC : les chefs coutumiers manifestent à nouveau devant l’ambassade des États-Unis

Après leur premier sit-in devant l’ambassade des États-Unis à Kinshasa, jeudi dernier, les chefs coutumiers de RDC se sont encore donné rendez-vous au même lieu, ce mardi. Une nouvelle fois, ils ont dénoncé l’attitude des États-Unis et des pays occidentaux dans la guerre qui se déroule à l’est de leur pays.

L’ambassade des États-Unis à Kinshasa/Gombe a servi de cadre, ce mardi, à un sit-in organisé par les chefs coutumiers des 26 provinces de la RDC réunis au sein de l’Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le grand Congo. L’objectif de cette manifestation est de dénoncer « l’hypocrisie » des grandes puissances occidentales face à la situation qui sévit à l’est de la RDC. « Nous sommes venus ici devant l’ambassade des États-Unis d’Amérique pour dénoncer l’hypocrisie des Occidentaux notamment, les États-Unis d’Amérique, la France, l’Angleterre pour leur appui au M23 à travers le Rwanda », a déclaré le porte-voix des chefs coutumiers, Sa Majesté Lemba Lemba, représentant national de l’Alliance des autorités traditionnelles et coutumières pour le grand Congo.

Vers des manifestations bihebdomadaires

Très mécontents, les chefs traditionnels ont promis de manifester tous les mardis et vendredis en organisant des sit-in ou des marches à travers le pays pour exprimer leur ressenti par rapport à l’attitude des grandes puissances occidentales. Cette décision s’inscrit dans la suite logique de leur action du jeudi 4 juillet 2024. En effet, en organisant un premier sit-in devant l’ambassade des États-Unis en RDC, les autorités traditionnelles avaient annoncé les couleurs : « Cette manifestation sera prolongée jusqu’à ce que nous puissions recevoir des suites favorables à notre mécontentement contre le soutien apporté par les États-Unis, les Occidentaux aux auteurs des massacres dans l’est de notre pays, notamment le Rwanda », avaient-ils indiqué.

Vital Kamerhe porte la voix de la RDC devant l’Assemblée de la Francophonie

Pendant que les chefs coutumiers dénoncent l’hypocrisie des puissances occidentales à l’interne, le président de l’Assemblée nationale congolaise le fait à l’international. En séjour depuis vendredi à Montréal où il participe à la 49ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, Vital Kamerhe s’est longuement étendu sur la guerre à l’est de son pays.

« À ce jour, le nombre de morts occasionnés par cette guerre d’agression et de pillage des ressources de la RDC est estimé à plus de 10 millions sans que la communauté internationale, dont nos pays francophones sont membres à part entière, ne hausse le ton pour sanctionner et décourager ainsi les pays agresseurs, dont le degré de crimes commis sur le sol congolais dépasse tout entendement », s’est indigné l’ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Avant d’avancer une comparaison avec d’autres régions du monde : « Ce qui se passe dans mon pays est autant dramatique que la situation que la communauté internationale continue de déplorer en Ukraine et au Moyen-Orient ». Dénonçant avec vigueur « l’hypocrisie » de la « communauté internationale », Vital Kamerhe appelle à des sanctions contre le Rwanda et l’Ouganda, soutiens du M23.