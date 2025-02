RDC : le vice-premier ministre Guy Kabombo remonte le moral aux troupes à Beni

Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants, Guy Kabombo Muadiamvita, s’est rendu ce lundi 10 février à Beni, temporairement érigée en chef-lieu de la province du Nord-Kivu après la prise de Goma par les rebelles du M23. Sa visite vise à évaluer la situation sécuritaire et à remonter le moral des troupes engagées au front.

Dès son arrivée, Guy Kabombo Muadiamvita a présidé une réunion du conseil provincial de sécurité aux côtés du général-major Évariste Kakule Somo récemment nommé gouverneur militaire du Nord-Kivu. Dans son allocution, il a insisté sur l’importance de l’unité nationale et du soutien inconditionnel aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

« Notre devoir à tous est de défendre l’intégrité de la République démocratique du Congo »

S’adressant aux militaires, le ministre de la Défense a réaffirmé l’engagement du gouvernement à répondre à leurs besoins et à renforcer leurs capacités opérationnelles. Il a tenu à rappeler leur mission première : « Nous devons retenir que notre devoir à tous est de défendre l’intégrité de la République Démocratique du Congo », a-t-il martelé. Et d’ajouter : « Le commandant suprême m’a envoyé vous voir et vous rassurer de son attachement à l’unité nationale afin que vous puissiez remonter le moral de vos troupes […] Il ne s’agit pas d’un plaidoyer, mais d’une nécessité absolue pour assurer le bon fonctionnement de cette province et du pays entier. Il faut que chacun de nous se sente concerné. Si nous devons rester vivants, c’est ici au Congo, et si nous devons tomber, c’est ici au Congo », a-t-il insisté devant les troupes.

La position défendue à Beni par le ministre de la Défense est en harmonie avec les propos du nouveau gouverneur militaire du Nord-Kivu qui, en prenant ses fonctions le 31 janvier, avait assuré que la priorité de son commandement sera la reconquête des territoires sous contrôle des rebelles du M23, comme Goma, chef-lieu de la province.

Une situation humanitaire et sécuritaire préoccupante

La chute de Goma a encore aggravé la situation humanitaire et sécuritaire, plongeant des milliers de civils dans une détresse profonde. Face à cette crise, la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) ont récemment tenu un sommet et formulé des recommandations pour un retour à la paix. Toutefois, l’enjeu principal demeure l’application concrète de ces résolutions par les différentes parties impliquées.

La visite de Guy Kabombo à Beni témoigne de la volonté du gouvernement congolais de restaurer la stabilité dans l’est du pays. Sans doute, les soldats au front ont besoin d’une telle visite pour savoir qu’ils ont le soutien des plus hautes autorités du pays. Reste à voir si les engagements pris aboutiront à des actions concrètes permettant de renforcer les FARDC et de reprendre le contrôle des zones occupées par les rebelles.