RDC : le va-et-vient entre M23 et Wazalendo à Kalembe

Dans la province du Nord-Kivu, à l’est de la RDC, la ville de Kalembe est disputée depuis dimanche par les Wazalendo, milice alliée des FARDC et le M23. Le bras de fer pour le contrôle de cette ville stratégique a été favorable au M23, ce mercredi, après un retour des Wazalendo, lundi.

Les armes ont encore crépité ce mercredi à Kalembe. Tout a commencé aux premières heures du dimanche 20 octobre 2023 lorsque les rebelles du M23 ont lancé une offensive contre les positions des Wazalendo dans la ville. Selon le bilan de la situation, les rebelles ont réussi à déloger les Wazalendo qui, malgré la contre-attaque organisée dans l’après-midi, n’ont pas réussi à repousser les troupes ennemies soutenues par le Rwanda.

Chassé le lundi, le M23 revient en force le mercredi

Les affrontements ont repris lundi entre les deux camps. Les Wazalendo, soutenus par l’armée congolaise, ont finalement réussi à reprendre le contrôle de la localité face au M23. Cependant, malgré cette reprise de Kalembe, les rebelles n’ont pas battu en retraite. Malgré cette reprise de Kalembe, les rebelles n’ont pas battu en retraite. Les combats ont continué dans la journée du mardi dans la localité de Kalonge, à cheval entre les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale (Nord-Kivu). Ce mercredi, les éléments du M23 ont lancé une nouvelle attaque contre les positions des Wazalendo.

Les affrontements, qui ont duré toute la matinée, ont permis au M23 de reprendre le contrôle de la ville de Kalembe, selon plusieurs sources locales. « Aujourd’hui à 5h du matin, l’ennemi a encore lancé les attaques contre la position des VDP (Wazalendo, ndlr) à Kalembe, et probablement Kalembe est encore passée sous contrôle de l’ennemi cette matinée vers 8h. Le M23 vient de récupérer de nouveau Kalembe. Les affrontements sont en cours, ça crépite. Seuls les VDP combattent le M23, les FARDC se trouvent à Pinga, à une trentaine de kilomètres », a confié au média local Actualite.cd le chef de groupement Bashali-Mokoto, Neville Baibonge.

« Nous avons vécu des détonations des armes lourdes et légères des VDP. C’est depuis 12h30 que les VDP ont fui et la cité est contrôlée par les éléments du M23. Ils viennent de tenir un meeting et ont demandé aux habitants qui avaient fui de rentrer chez eux, car selon eux, ils sont là pour la population », précise encore le média rapportant les propos d’un responsable présent à Kalembe.

La détresse des populations

Les populations civiles restent les principales victimes de ces affrontements puisqu’elles se retrouvent prises entre deux feux et ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis dimanche, elles sont partagées entre la fuite et le retour. Dimanche, une partie de la population, fuyant les combats, s’était déplacée pour trouver refuge dans la ville de Pinga. Avec la reprise de la ville par les Wazalendo, les fugitifs sont revenus sur leurs pas. Seulement, le nouveau retournement de situation qui se traduit par une nouvelle mainmise du M23 sur la localité engendrerait un nouvel exode, en dépit de l’appel lancé par le mouvement rebelle pour rassurer les populations.

Dès les premiers combats menés dimanche, des sources sanitaires ont avancé le chiffre de 14 blessés parmi les civils. En ce qui concerne les pertes en vies humaines, les chiffres varient entre 3 et 8 morts en fonction des sources. Un calme précaire règne à Kalembe cet après-midi ; mais les activités sont paralysées. Tous ces affrontements se déroulent en dépit de l’entrée en vigueur, depuis début août, d’un cessez-le-feu négocié et obtenu à Luanda, ainsi que des efforts diplomatiques menés par le Président angolais, médiateur désigné, qui déploie tous les efforts possibles pour amener les parties à la paix.